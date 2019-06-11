衰！狠毒搶匪綁到「167高智商」人質　2女鬥智結局神反轉

記者林映妤／台北報導

燒腦反轉片《逆轉劫局》請來西班牙奧斯卡「哥雅獎」雙影后艾瑪蘇雷茲（Emma Suarez）與娜塔莉波莎（Nathalie Poza）相互飆戲，2人分飾「高智商人質」與「最狠毒搶匪」，2人生涯合計至少獲得30座「最佳女主角獎」肯定，一來一往的精湛演技讓觀眾看得心驚膽戰、一刻也移不開目光！

西班牙影后艾瑪蘇雷茲飾演意外被銀行搶匪劫為人質的女人，但相較過往人質角色所不同的是，這位「史上最狂人質」不但智商高達167，更工於心計與搶匪鬥智鬥勇，帶動劇情不斷反轉，讓觀眾看得驚呼連連。

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▲▼《逆轉劫局》艾瑪蘇雷茲飾演智商167的人質。（圖／采昌提供）

身為全片靈魂人物，艾瑪的來頭也是不小，截至目前為止，她的演藝生涯已經累積超過20座「最佳女主角獎」肯定。尤其她在2016年主演名導佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的《沈默茱麗葉》（Julieta），更一舉拿下哥雅獎等5座「最佳女主角獎」，再攀事業高峰，堪稱西班牙最具代表性的女星之一。



導演克爾多薩拉自爆當初在影展邀約對方演出，過程相當厚臉皮：「雖然她當下沒有馬上答應，但還好後來能順利請她加盟演出！」艾瑪也透露，因為角色和自己的個性差異頗大，所以演繹起來頗具挑戰性：「我跟女主角是完全相反的兩種人，她非常聰明、擅長謀略，但我比較沒條理，不懂算計、也不太會隱藏任何事。」

▲▼《逆轉劫局》娜塔莉波莎為了角色做不少特殊化妝。（圖／采昌提供）

另一位西班牙影后娜塔莉波莎得獎經歷也十分輝煌，目前共奪下包括哥雅獎等10座「最佳女主角獎」，演技備受肯定。

娜塔莉這次為了扮演充滿狠勁的女搶匪，也在造型上下了不少功夫，不但運用特殊化妝在臉上做出駭人傷疤，更戴上白色隱形眼鏡，只用單眼視線演戲。「神奇的是，只要有妝髮和隱形眼鏡，我就能完全入戲。反之，沒有妝髮和造型我就演不出來了！」《逆轉劫局》6月14日上映。