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美魔女齊藤由貴不倫7年認離婚！前夫淨身出戶「橫濱豪宅」讓給她

記者陳芊秀／綜合報導

58歲日本女星齊藤由貴近日被爆已於今年春天離婚，所屬經紀公司回應證實：「已經離婚了，這是事實。」她1994年與上班族結婚，並育有3子，卻在2017年爆出不倫醫師的醜聞，雖一度表示關係結束，但又被拍到不倫戀關係持續中，如今30年婚姻畫下句點，外界好奇她與情夫的關係，以及離婚後財產分配。

▲▼齊藤由貴不倫偷吃小王7年，離婚後前夫淨身出戶。圖／翻攝自日網／東寶藝能）

▲齊藤由貴不倫偷吃小王7年，離婚後前夫淨身出戶。（圖／翻攝自日網／東寶藝能）

據日媒《女性自身》報導，齊藤由貴以玉女形象出道演藝圈，但早年與歌手尾崎豐、演員川崎麻世各自傳過不倫戀，被封「魔性之女」，1994年與普通上班族結婚，生下一男二女，2008年在橫濱建造豪宅生活。然而她婚後爆出與家庭醫師A男雙不倫，本人一度表示關係已經結束，但今年9月爆出雙方關係仍然持續中。

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齊藤由貴2000年出版的著作中，曾形容丈夫是「永遠的伴侶」，如今30年婚姻告終，日媒進一步報導，她已於3月恢復舊姓氏，根據不動產登記資料，前夫將豪宅持份讓給她，作為財產分配。有關孩子撫養權、撫養費等細節，經紀公司僅回應「「這些屬於個人私事，由本人自行決定」。

▲▼齊藤由貴不倫偷吃小王7年，離婚後前夫淨身出戶。圖／翻攝自日網／東寶藝能）

▲齊藤由貴離婚，橫濱豪宅前夫讓給她。（圖／翻攝自日網／東寶藝能）

另外，齊藤由貴與醫師不倫7年，被外界認為是婚姻破裂的主因。她當時退出原本敲定演出的大河劇《西鄉殿》，電信廣告代言也，「小王」醫師也選擇離婚，並且將名下不動產都給了前妻。

齊藤由貴大女兒也以「水嶋凜」也踏入演藝圈。她的離婚決定，除了無法斬斷與小王醫師的感情，另一個原因是不想女兒被貼上「不倫女演員的女兒」標籤。其實她近年雖受醜聞影響，但仍戲約不斷，持續有戲劇作品曝光，更即將迎接歌手出道40周年。

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