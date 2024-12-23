小孟老師／12月23日星座運勢　牡羊你很棒「別再批判自己」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：嚴格品質控制

感情：感激無私付出

財運：破除迷信制度

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙子

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雙子座

工作：建立專業網絡

感情：順利取得芳心

財運：資金獲得解套

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：雙魚

天秤座

工作：迅速反應處理

感情：漸漸感到輕鬆

財運：放下內心負擔

幸運色：亮紅色

貴人：天蠍

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：提高產品質量

感情：扛起伴侶心情

財運：準備時來運轉

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：金牛

金牛座



工作：提升公司聲譽

感情：恢復往日寧靜

財運：放下內心障礙

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：水瓶

處女座

工作：客戶表達感謝

感情：成為伴侶依靠

財運：可望求財得財

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：減少公司損失

感情：受到家人祝福

財運：研究國際貨幣

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

天蠍座

工作：減少產品缺陷

感情：勇於追求改變

財運：整理帳戶存摺

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：處女

雙魚座

工作：吸引更多客戶

感情：懷抱美好關係

財運：全家努力賺錢

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：結識重要人物

感情：停止批判自我

財運：建立複利模式

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：獅子

獅子座

工作：創新解決方案

感情：面臨情感考驗

財運：內心胸有成竹

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

射手座

工作：提升客戶關係

感情：重視兩人關係

財運：好運隨即到來

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。