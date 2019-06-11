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康康講話慢有原因！　自曝「從小結巴被嘲笑」：學模仿讓人喜歡我　

記者林彥君／台北報導

康康入圍第30屆最佳台語男歌手獎，康康近幾年主持的節目數量不如以往，反倒開啟了他認真製作音樂的另一扇窗，康康說，這次能入圍金曲獎，對於他的演藝生命注入一劑強心針。

▲▼康康。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

▲康康入圍今年金曲獎。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

康康從小講話會結巴，所以他把話慢慢講，直到說清楚為止，卻因為講話太慢被同學笑，康康學著講笑話，讓同學喜歡他。又因咬字不標準，他靠著模仿，讓大家專注看他表演忽略先天的劣勢。

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康康起步比別人晚，31歲才入行。康康過去在Pub演出，將講笑話、唱歌和模仿結合在一起，還在1997年Pub英雄會一舉奪冠，展開演藝生涯，除主持節目，他出唱片、演戲、當編劇和導演，出道邁入第22個年頭，唱片發行超過10張。

▲▼康康。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

▲康康除主持也愛唱歌。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

這次入圍金曲獎，康康與「康康康樂隊」在台北和高雄各舉辦了一場小型的熱身演唱會，除答謝一直粉絲一直以來的支持，也想證明「康康其實會唱歌。」

除活動商演，康康也會參與公益活動。不管是年長者的大型晚會，弱勢團體的關懷，受刑人的活動，甚至會自己安排，攜家帶眷走入育幼院用行動及金錢支持社福團體。康康自己出資買了中型音響設備，帶著家人到育幼院探訪與捐贈，也教育自己的孩子知道體貼別人和惜福。

▲▼康康。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

▲康康常參與公益活動。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

▲▼康康。（圖／亞歷安傳播工作室提供）

▲康康挑戰首次脫口秀演出。（圖／亞歷安傳播工作室提供）
 

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