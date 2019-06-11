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瑞莎產後「不給抱女兒」　婆婆一個眼神讓她秒清醒

記者許逸群／台北報導

來自烏克蘭的女星瑞莎推出新書《東西邂逅萌寶貝　瑞莎╳Nika的幸福零負評教養日記》，寫下從懷孕到教育的經驗談。她今（11日）受訪表示，自己是個標準型虎媽，對女兒的所有事都要百分百掌握，甚至透露一度不願讓其他人抱女兒，直到婆婆露出傻眼的神情，她才徹底醒了過來。

▲瑞莎。（圖／記者許逸群攝）

▲瑞莎發行新書，11日開始預購。（圖／記者許逸群攝）

瑞莎的女兒Nika今年將滿3歲，她笑稱：「我生她的時候，我真的沒辦法理解她哪來的，直到滿3個月才習慣。」她還說，起先甚至會害怕抱女兒，就怕不小心傷到寶寶，「我怕不小心傷害她，或抱得姿勢不對。結果我媽很生氣，說『妳怎麼會怕自己的女兒』。」 

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瑞莎自嘲「發瘋」，因怕女兒受到傷害，就連老公也是等了一個月才正式抱過女兒。直到女兒滿3個月，恰逢聖誕節，沒想到公婆想到抱孫女，瑞莎還一度不願意，讓婆婆當場傻眼。因為婆婆當下的那個眼神，讓瑞莎清醒，發現自己太過神經質，事後想起，她也相當謝謝家人的包容。

▲瑞莎。（圖／記者許逸群攝）

▲瑞莎在新書中分享養胎以及教育小孩。（圖／記者許逸群攝）

瑞莎的帶小孩方式獨特，在女兒出生3日後，她就每天帶女兒到外頭曬太陽，一外出就是6個小時，她認為讓寶寶從小接觸外面，以後比較不容易生病與過敏，太過保護反而讓小孩不易接受新環境，「可能很多朋友（網友）罵，但我也不管。」

瑞莎透露，女兒現在中文、英文與俄文都會參雜著講，不會俄文的老公還因此自行去上課，有時還會錄下女兒說話的音檔傳給她翻譯。她笑說，老公很寵女兒，車上總是會有糖果，果然是前世情人無誤，「她（女兒）最怕的應該是我媽跟我吧！」

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