蘇顯達策畫 台北愛樂 『初心』音樂會

▲蘇顯達指揮，台北愛樂推無指揮領軍的音樂會 。（圖／台北愛樂提供）

生活中心／台北報導

台北愛樂管弦樂團在台北藝術大學音樂學院院長蘇顯達統籌規劃下，邀集二十多位國內弦樂菁英，於6月17日(一)晚間7:30在台北國家音樂廳舉行「初心」音樂會，全場以不設指揮，以純弦樂形式與樂迷相遇，希望重喚三十五年前愛樂前身，由梅哲大師在台草創「韶韻室內樂集」時，對古典音樂的堅持與初衷。。

同時也是台北愛樂首席的蘇顯達表示：「對每一位音樂家而言，每場演出，都是用音樂在紀錄生命，在台北愛樂的歲月，是我個人一生重要且不可抹滅的深刻歷程。」值得一提的是，本場邀集了多位過去與愛樂並肩征戰國、內外重要演出，目前在國內樂界分據各要職的音樂家同台，如中提琴首席由何君恆擔任、大提琴首席劉姝嫥、低音提琴首席卓涵涵等。

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本場曲目包括：在電影「蠻牛」、「教父III」、「陽光燦爛的日子」，以及「再見了，可魯」影片中出現的馬斯康尼：鄉間騎士「間奏曲」音樂片段，這首作品於原曲歌劇中，襯托著一段破碎的愛情，婉轉動聽廣受樂迷喜愛；尼爾森-為絃樂所寫的小組曲，作品1，雖名為小組曲，但所展現的音樂織體，卻有不下於交響樂曲的緊密扎實；蕭士塔高維契- c小調室內交響曲，作品110a，作曲家曾稱此作品為他的墓誌銘，由此可見此作在蕭士塔高維契心目中無可取代的地位；錢南章-第四號交響曲，作品66，第二樂章，蘇顯達老師形容「是一首好聽到出油」的作品，是作曲家錢南章受「財團法人許遠東先生暨夫人紀念文教基金會」委託，為許遠東夫婦逝世15周年紀念音樂會所創作；而蘇克：降E大調絃樂小夜曲，作品6，是作曲家的經典代表作，此作讓蘇克受到世人注意，同時站穩踏入樂壇的第一步。

團長賴文福說道：「台北愛樂的音樂家都懷抱著堅強的心智—「初心」，每個團員都在生命軌道中找尋自己、勇往直前、追尋自我的生命。「初心」更是連繫團員、工作團隊與聽眾不可或缺的，追隨著大師的身影，喚醒我們共同的迴響，初心是梅哲在臺灣為古典音樂貢獻的典範。」