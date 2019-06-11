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鄭可強《不愛情》MV曝光　　嘪瑋鵬、林怡廷跨刀演情侶

記者許逸群／台北報導

「小烏龜」鄭可強首發單曲《不愛情》五月已在各大數位平台上架，日前團隊特別拉到海邊拍MV。他在拍攝前晚幾乎沒睡，原來他前一天還趕赴《聲林之王2》台北海選活動探班，雖然經紀人在現場是一直趕他回家睡覺，因為隔天凌晨兩點就要到公司妝髮，但他卻笑說：「反正睡不著，乾脆就不睡了！」

▲鄭可強《不愛情》MV，嘪瑋鵬、林怡廷跨刀演情侶。（圖／量子娛樂提供）

▲鄭可強海邊拍攝《不愛情》MV（圖／量子娛樂提供）

鄭可強為了人生第一支MV早有準備，除了基本的敷臉保養外，為求上鏡，他已經好幾個禮拜都戒吃澱粉，MV一拍完還馬上邀約《聲林》的戰友們去大吃一頓！當看見成品後，他也相當感動，「希望這首歌跟這支MV可以陪伴某些人走過重要的階段，也感謝公司以及歌迷朋友們的幫助跟支持，辛苦大家了。」

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首次拍MV的鄭可強表示，能夠順利完成首先要歸功導演，雙方在開會溝通時，導演很有方向地表達想法，同時也與自己本身的看法取得平衡。過程中，對鄭可強來說，每個環節都是初體驗，連對嘴唱都是一大挑戰，「為了省力，不真的唱出來而且要看起來情緒很夠這件事情，講起來還好，其實真的超難的。」

▲鄭可強《不愛情》MV，嘪瑋鵬、林怡廷跨刀演情侶。（圖／量子娛樂提供）

▲嘪瑋鵬與林怡廷跨刀演情侶。（圖／量子娛樂提供）

MV找來了同門的嘪瑋鵬與林怡廷擔任男女主角，兩人在MV裡飾演不被祝福的一對情侶。其實兩人私底下很熟，聚在一起總是打鬧，突然要演情侶，開拍前他們都很害怕會笑場。所幸公司安排了表演訓練課程，兩人都對於表演有更深的了解，因此拍攝當天很快就入戲。

▲鄭可強《不愛情》MV，嘪瑋鵬、林怡廷跨刀演情侶。（圖／量子娛樂提供）

▲鄭可強《不愛情》MV。（圖／量子娛樂提供）
 
還是歌壇新鮮人的鄭可強談到之後規劃，主要是跑校園和商演，希望能讓更多人聽到他的聲音，累積舞台經驗，而空檔也持續上訓練課和創作，年底還有秘密計畫在進行著，將展現不同面向的他，讓許多歌迷非常期待。

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聲林之王, 聲林, 鄭可強, 不愛情, 嘪瑋鵬, 林怡廷

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