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「你做愛時會去想曝光嗎？」　女星試鏡逼罰站：一句也不敢反駁

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導驚悚片《灼人秘密》除了有吳可熙、夏于喬、宋芸樺三姝壓陣，還有施名帥、謝盈萱、鄭人碩、湯志偉、李李仁、黃尚禾、張立昂等實力派演員加入，金馬影后謝盈萱以邋塌油頭造型飾演「選角指導」，擺出高姿態冷眼相逼前來試鏡的吳可熙，氣場超級強大！

謝盈萱語氣冷淡對吳可熙說：「我們現在已經開始錄了，你要開始了嗎？」接著以「電影表演就是要自然」逼迫吳可熙挑戰全裸床戲，更直言：「你在做愛的時候，你會去想你現在有曝光嗎？」吳可熙雖有猶豫卻一句也不敢反駁，只有罰站的份。

▲▼《灼人秘密》謝盈萱、吳可熙。（圖／岸上影像有限公司提供）

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▲▼《灼人秘密》謝盈萱狂逼吳可熙，氣場超強。（圖／岸上影像有限公司提供）

▲▼《灼人秘密》謝盈萱、吳可熙。（圖／岸上影像有限公司提供）

謝盈萱透露自己還是戲劇新人時，也曾經歷到處試鏡卻苦無機會爭得女主角的時期，這次特別出演「選角指導」別有一番趣味，她大笑：「我遇過很亢奮的選角指導，哈哈哈！是因為試鏡的戲種需求，所以他用這樣的氛圍去引導演員把情緒帶起來，我覺得整個試鏡結束他一定累癱了。」

趙德胤希望謝盈萱的角色呈現上位者的權威態度，讓來試鏡的吳可熙感受被壓迫，並設定謝盈萱的狀態要疲憊、邋遢，髮型師便拿出髮蠟狂抹，讓謝盈萱頭髮全部糾結成一大塊，沒想到趙導還是嫌「不夠油」，最後整罐髮蠟都見底了，才終於達到導演所想的「油頭感」。

▲▼《灼人秘密》謝盈萱、吳可熙。（圖／岸上影像有限公司提供）

▲《灼人秘密》卡司很狂，有謝盈萱、施名帥、黃尚禾等人。（圖／岸上影像有限公司提供）

謝盈萱認為這個職業周旋在各個部門中，進入最密集工作階段時，有時間好好睡覺都是奢侈，「導演要的邋遢是貼近寫實，素顏，黑眼圈，油膩的頭髮～我其實最著迷於這樣的寫實感。」恰好拍攝前幾天，謝盈萱也是工作滿檔、行程馬不停蹄，完全符合角色要的疲憊感。

《灼人秘密》7月19日上映。

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灼人秘密, 趙德胤, 吳可熙, 夏于喬, 宋芸樺, 謝盈萱

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