獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

記者關韶文／台北報導

邵雨薇8日在Legacy開唱，舉辦歌手生涯首場售票演唱會，她極度焦慮台下沒人捧場，聽到售票早已銷售一空才放下心中大石；而追求完美的她，為了拿出最好的歌唱實力，近期飲食更是戒冰、戒辣，全方面忌口改以清淡為主，沒想到演出後看完網友評論，邵雨薇竟回家後意外崩潰大哭。

演唱會結束後，邵雨薇感到如釋重負，瞬間消除所有壓力，「因為這個演唱會是我今年的魔王關卡，真的無時無刻都在背歌詞，一直在把自己可以唱得更好的部分再加強，真的花了我很多精力。」

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▲▼邵雨薇舉辦人生首場Legacy演唱會。（圖／記者張一中攝）

歌單部分也是邵雨薇親自挑選，向許多天王、天后致敬，無奈這兩段歌曲開放給媒體拍攝時，邵雨薇顧著帶動全場情緒，卻忘了顧好自己要唱好，回家看到留言後，確實嚇了一跳，「我看到留言，就是大概知道發生什麼事情，因為放的影片是炒熱氣氛的歌曲，我打算用這兩首歌曲去炒熱氣氛，沒有太用力去顧著自己要唱好，當下只是希望大家開心，不過還是希望其他的歌曲可以幫我加分回來。」

為了好好檢討自己，邵雨薇這兩天在工作的車程中，都在反覆看自己演唱會的影片，希望可以調整狀態，「聽聽自己出了什麼樣的問題，是否還不夠到位，再感受一下影片裡的自己展現如何。」

▲▼邵雨薇回家意外落淚，深刻檢討自己表現。（圖／記者張一中攝）

雖然暫時沒辦法一次唱到最好，但是邵雨薇自認及格邊緣，「我自己有覺得自己盡力了，雖然沒有達到心中標準，但我還是有讓自己快及格的邊緣，因為我希望是可以很穩定，但我這場的確有做到讓粉絲更了解我、更認識我。」

被問到是否回家有偷哭，邵雨薇笑說，「在洗澡前卸妝時，我突然間大哭了起來，心情很複雜，我很感動粉絲特別來支持我，陪伴我這麼多年的粉絲都在現場，雖然他們比較害羞，但是在某一些時刻我還是有看到他們想要衝出來的熱情，很多心情很複雜。」

邵雨薇不會因為一朝被蛇咬，十年怕草蛇，「我覺得我很開心我有去嘗試，不試試看怎麼會知道呢，很多事情如果因為害怕都不去做，就沒有更好的機會。」如果還有下次開演唱會的機會，邵雨薇仍然願意挑戰！