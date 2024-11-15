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金俊秀遭女直播主恐嚇詐取2100萬！　公司硬起來：他是明確受害者

記者劉宛欣／綜合報導

韓星金俊秀15日爆出遭一名女直播主以錄音檔威脅，從2020年開始累計被勒索了韓幣8.4億元（約台幣2100萬元）。涉案直播主目前已遭到南韓警方申請拘捕令。針對此事件，公司也發表了立場聲明。

▲金俊秀公司強調他是明確的受害者。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

▲金俊秀公司回應恐嚇事件。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

根據韓媒報導，金俊秀經紀公司PALMTREE ISLAND 15日表示：「A（女直播主）非法錄製了與金俊秀的對話，並以在社群媒體上公開為威脅，恐嚇他。」A某威脅稱：「我知道金俊秀沒有錯，但只要有一則不實報導，藝人的形象就會受損，甚至無法再上節目重建名聲，反正我沒什麼好怕。」公司透露A持續以此手段恐嚇金俊秀，以其藝人身份為由，進行一連串惡意敲詐。

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▲金俊秀公司強調他是明確的受害者。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

▲金俊秀公司強調他是明確的受害者。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

公司進一步強調：「金俊秀是明確的受害者，我們確認A的恐嚇行為不僅針對金俊秀，還波及了其他受害者。」為防止更多受害情況發生，公司決定採取法律手段，並補充：「目前案件正處於拘捕令審理階段，相關細節暫無法公開，但會在調查與審判結束後進一步說明。」

此前，警方於13日申請了針對A的拘捕令。A涉嫌自2020年9月至上個月為止，長達4年多的時間，透過101次恐嚇行為向金俊秀勒索約8.4億韓元（約台幣2100萬元），報導指出，A於2019年與金俊秀結識後，錄製了兩人間的對話音檔，並多次以在社群上公開為由進行恐嚇，藉此索取金錢。警方對外表示：「目前確實在調查A某，但由於案件仍在調查中，無法透露任何細節。」

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