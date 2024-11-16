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王陽明、隋棠「為女兒犧牲夢想」瀕臨離婚　《太太》開示：抱緊就對了！

記者蕭采薇／台北報導

王陽明和隋棠在動作影集《太太太厲害》飾演特務夫妻，隋棠提到再次合作王陽明，稱讚道：「他是很認真的演員，我們的默契非常好，這次合作因為角色是特務，我們也同時身為父母，所以拍攝的過程中常常一起花時間討論和溝通對角色的想法，希望能讓角色更生動和完整。」

▲《太太太厲害》隋棠為了搶救王陽明挾持歪哥。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》王陽明和隋棠飾演特務夫妻。（圖／鹿路電影提供）

戲中尤其一段隋棠被影后女兒（林品彤飾演）嗆「又沒有人逼你，那你當初就不要生下我阿！」，隋棠當場氣到賞女兒一巴掌的片段瘋狂被轉載討論，新時代的女性或媽媽到底該不該為了下一代犧牲工作或是自己的夢想，在網路上引發激烈對話，也開啟了觀眾們的對話與思考。

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▲《太太太厲害》隋棠為了搶救王陽明挾持歪哥。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》隋棠為了搶救王陽明挾持歪哥。（圖／鹿路電影提供）

王陽明則透露：「真的很開心，隋棠很細心常常提醒我很多細節，角色上先生覺得自己犧牲很多，太太當然也覺得自己犧牲很多，但其實都是為了下一代，其實也都是愛的表現！」花絮裡夫妻在激烈爭吵後，兩個人開玩笑討論到底吵架後老公該不該比較親密的安慰老婆，隋棠給出正確答案：「這部戲所有老公都一定要看，抱緊就對了！」

▲《太太太厲害》隋棠為了搶救王陽明挾持歪哥。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》（左起）隋棠、周采詩聯手擊退黑幫反派。（圖／鹿路電影提供）

提到跟隋棠合作的心情，周采詩跟曾沛慈都難掩興奮，曾沛慈多次表達這次能參與拍攝影集《太太太厲害》是圓夢之旅，他接著補充：「我每次都會偷偷看棠棠姐梳化，因為真的就像是仙女下凡，就是覺得這個人真的好優雅好美喔，而且有時候還會看傻，印象很深的是我們晚上在台東小鎮拍攝，棠棠姐的打戲很多，但她一遍一遍來、一遍一遍對，一句怨言或喊累都沒有，我內心對她默默豎起超大拇指。」

▲《太太太厲害》隋棠為了搶救王陽明挾持歪哥。（圖／鹿路電影提供）

▲王陽明很享受這次《太太太厲害》的拍攝。（圖／鹿路電影提供）

周采詩也分享：「棠棠姐是我們『地表最強媽媽特務團』的女神，在現場整個人都在發光，面對工作也是很認真，很有想法又細心溫柔。」感受到三個地方特務媽媽的深厚情誼。《太太太厲害》持續熱播中。

 

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