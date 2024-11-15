董仔蹲下突感「膝蓋刺痛」！　看醫生被暗示：跟重量有關

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「這群人」中的成員董仔平時會在社群分享日常，親切大方地個性吸引許多粉絲喜愛。近日她在Instagram分享了膝蓋刺痛的症狀，為此去進行治療，被醫師暗示「與重量有關」，於是又開始了減肥計畫。

▲董仔經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自董仔Instagram）

董仔14日在Instagram限時動態分享了一張爆乳辣照，內文分享寫下：「某一天蹲下膝蓋刺痛到不行，去針灸治療的時候、運動的時候醫生跟教練都暗示說跟重量有點關係。」被教練、醫師提醒痛症與體重有關，為此她又投入了減肥計畫，直呼「女生真的一天到晚都在減」，不過擁有傲人上圍的她，減肥並沒有減到胸部，因為自己一直都有在按摩。

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▲董仔膝蓋痛被暗示體重可能有影響。（圖／翻攝自董仔Instagram）

董仔除了分享個人日常以外，也很常與老公海力放閃，前陣子就曾發布數張出遊時所拍攝的NG照片，不是斜著眼睛，就是閉上眼睛張著嘴，亦或是斜著角度拍攝呈現出五五身，畫面相當崩壞，無奈抱怨「海力眼裡的『啊你就長這樣』，腿很長的時候畫面很母湯，構圖不錯的時候超矮，他按快門的時候我都剛好閉眼或ㄆㄧㄚˊ眼」，老公海力則留言回應「再嫌就自己拍」，逗趣互動深受網友喜愛。