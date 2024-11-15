《性愛自修室》24歲男星爆性侵兒童！「共26項性犯罪」惡行全曝光

記者劉宛欣／綜合報導

曾經出演Netflix人氣影集《性愛自修室》（Sex Education）的英國男星亞歷山大韋斯特伍德（Alexander Westwood）現年24歲，近日卻被指控性侵兒童等惡劣罪行，共犯有26項性犯罪，目前他正在伍爾弗漢普頓皇冠法院接受審判。

▲亞歷山大韋斯特伍德被指控26項性犯罪。（圖／翻攝自Alexander Westwood Instagram）

根據外媒報導，亞歷山大韋斯特伍德出現在法庭上，被指控性侵兒童，包括「強迫未成年學員在表演課上裸體閱讀莎士比亞」，共被指控犯有26項性犯罪，罪行包括強姦，最早的案發時間追溯到他10歲之前，包括7年內對一名女孩進行性虐待的10項指控。然而，面對如此多項的犯罪，他一律否認，並反咬受害者們誣陷他。

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▲亞歷山大韋斯特伍德否認一切罪行。（圖／翻攝自Alexander Westwood Instagram）

檢察官在對法庭上嚴詞表示：「亞歷山大韋斯特伍德是一個極致的操縱者。所有的指控都有一個共同性：不當的觸碰與掠奪者的行為。」還提及了最早事發的日期在他10歲，但是因為10歲以下不能被起訴，如果把不能被起訴的所有事件全部囊括在內，可能會有數百項指控。

外媒報導指出，亞歷山大韋斯特伍德的26項指控之中，包含一名16歲以上的女性提出的4項強暴指控，以及涉及對一名13歲女孩進行侵入式性行為、與一名不滿13歲男孩發生性行為的指控。除此之外，還有性騷擾、強迫13歲以下的兒童觀看性行為等離譜行徑。