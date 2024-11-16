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法比歐2歲女兒「搭飛機不哭鬧」　一秒入睡⋯爸媽秘訣公開

記者蕭采薇／台北報導

「台灣女婿」法比歐在有了女兒後，也成為大家眼中的「時尚暖爸」，他帶著愛女Lola世界各地趴趴GO，不但回了趟法國，還去了峇里島放鬆度假。非常保護女兒的他，首度公開分享女兒在旅遊過程中超萌又溫馨的可愛成長影片，也分享孩子搭飛機不哭鬧，乖乖睡覺的秘訣。

▲法比歐展現出「最佳奶爸」的模範榜樣，親手示範泡奶、技巧嫻熟。（圖／新安琪兒提供）

▲法比歐分享育兒經。（圖／新安琪兒提供）
 
像法比歐這樣的「旅遊家庭」，從寶寶還小時就經常跟著爸媽各處旅遊，共同留下美好回憶。但有些寶寶搭飛機時不適應耳壓變化，飛機起飛後就放聲哭鬧，打擾機上乘客，爸爸媽媽也尷尬。法比歐特別分享妙招，他和太太都會在準備登機前泡好奶讓Lola喝，飛機起飛時就會睡得又香又沉，完全不哭鬧。

法比歐透露，其實女兒Lola有段時間經常肚肚不舒服，夜裡也睡不好，法比歐和太太就得輪流醒來照顧女兒。法比歐認為這就是身為新手爸媽的甜蜜負擔，他相信所有爸媽多少都有相同經驗，但最讓他們心疼的還是寶貝女兒哭哭、不舒服的模樣。

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▲法比歐展現出「最佳奶爸」的模範榜樣，親手示範泡奶、技巧嫻熟。（圖／新安琪兒提供）

▲法比歐展現出「最佳奶爸」的模範榜樣，親手示範泡奶、技巧嫻熟。（圖／新安琪兒提供）

現在Lola滿2歲，也可以跟著吃一些大人的食物，喜好下廚的法比歐也常幫女兒準備食物。法比歐更首度現場接受考驗，不但泡奶粉的技巧都十分熟練，還仿照「黑白大廚」橋段，讓法比歐從顏色、香味、口味來盲飲不同的配方奶粉，結果法比歐馬上就嚐出女兒平常喝的是哪一杯，味蕾很靈敏。

 

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