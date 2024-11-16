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劉樂妍罕見辣評中國時事！橫店群演降薪「時薪54元」：喝奶茶都不夠

記者劉宛欣／綜合報導

藝人劉樂妍2016年移居中國大陸生活，近來發展直播事業，在當地落地生根，立場鮮明一向的她，不時會在社群稱頌大陸的一切，在台灣評價相當兩極。近日，她極為罕見地在微博分享負面消息，透露群眾演員確定被降薪，諷刺地說「乾脆去當外送員」。

▲劉樂妍定居中國大陸多年。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍定居中國大陸多年。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍15日在微博發文分享橫店影視城群眾演員降薪的消息，感嘆「普通人還是腳踏實地賺錢吧，別想著一夜成名暴富了」，她分享的報導中提到，原本群眾演員8小時可領120元（約540元台幣），超時每小時則可領15元（約67元台幣），此薪資標準已經從15日開始實施。

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劉樂妍無奈表示「大街上跑外賣的時薪都超過20元（約90元台幣）每小時了，這個價格連普通的藍領都比不上」，而且拿到手的薪資，還必須讓群演工會抽10%，她感嘆「辛苦這一個小時的時薪，想喝杯奶茶估計都不夠」。

▲劉樂妍定居中國大陸多年。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲橫店的群演工資調降。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

此外，劉樂妍還笑稱「給他們送餐的騎手小哥都要笑了，劇裡演個外賣員還不如真外賣員賺得多，乾脆直接去跑外賣吧，更自由一點還沒上限，多勞多得。都說騎手辛苦，群演難道不辛苦嗎？！都苦幹嘛不多賺點？」不過，留言區有不少人認為群演不累，站著就能領錢，部分人則一起感嘆「大環境越來越差」。

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