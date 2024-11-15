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與《永夜星河》丁禹兮爆緋聞！網抓「深情眼神」祝緒丹親解2人關係

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸古裝奇幻劇《永夜星河》是最近討論度最高的陸劇之一，由虞書欣、丁禹兮、祝緒丹、楊仕澤主演。除了男女主角CP吸引了許多觀眾喜愛以外，最近就連丁禹兮、祝緒丹也傳出了緋聞，對此，祝緒丹特地在直播說明，以及在微博發文澄清，無奈表示「不要亂猜忌」。

▲祝緒丹親自澄清。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮、祝緒丹傳出緋聞。（圖／翻攝自丁禹兮、祝緒丹微博）

祝緒丹15日在開直播時提起此事，開門見山地說「我們4個就是關係特別好的朋友」，並指出「有人說小丁看我的眼神比較深情，是不是有點什麼，他就是看好朋友的眼神」，節目上就只有4個人，大家多少都會有眼神交流，最後她也直言「不要亂說，這樣我們很容易在錄節目的時候有心理負擔，明明大家都好好的，好好看我們的戲，想嗑什麼就嗑什麼，不要不開心也不要亂猜忌」。

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▲祝緒丹親自澄清。（圖／翻攝自微博）

▲祝緒丹親自澄清。（圖／翻攝自微博）

直播結束以後，祝緒丹也在微博親自發文寫下「絕無可能！放心磕劇～」否認了與丁禹兮的緋聞，網友紛紛表示「其實說那些的基本都是拆家CP粉」、「不要傷害他們的友情啊啊啊啊」、「這個劇組真的還挺好的，為了劇也好還是什麼，很照顧觀眾的感受」、「無語了真的是，姐姐無妄之災……這種事情也還要自己澄清」。

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永夜星河, 祝緒丹, 丁禹兮

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