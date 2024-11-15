被問ILLIT成員對NewJeans事件看法！　代表心疼「她們受到很大衝擊」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans近期正式槓上換了經營團隊的經紀公司ADOR以及母公司HYBE，要求全面整改，否則將提出解約，相關話題持續延燒。同一集團旗下的女團ILLIT，過去曾被NewJeans製作人閔熙珍指出抄襲NewJeans，最近ILLIT經紀公司BELIFT LAB代表出面受訪，直言ILLIT成員們經歷了前陣子風波，都受到很大的衝擊。

▲ILLIT公司出面受訪，談及與NewJeans間的矛盾。（圖／翻攝自ILLIT X）

BELIFT LAB代表近日接受韓媒訪問，被問起ILLIT被指抄襲NewJeans，他表示「我一再強調，ILLIT從未抄襲閔理事或NewJeans的想法，這一點非常明確」，並稱有很多證據可以證明沒有抄襲，只不過不可能讓大眾去細讀，他也說「正如國會聽證中所說，這是應該交由法院處理的問題，我們只能表示正在向法院提供證據和說明」。

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▲代表稱ILLIT成員受到很大衝擊。（圖／翻攝自ILLIT X）

被問到ILLIT成員近況，BELIFT LAB代表坦言受到很多影響，起初成員們承受了很大的心理壓力，但都沒有對公司吐露，只是默默消化，一直到Hanni「無視事件」爆發時，成員們受到很大衝擊，曾困惑地問：「為什麼會變成這樣？是代表犯了錯，還是我們做錯什麼？」當時甚至害怕站上舞台。代表對此補充「現在成員們變得更加堅強，我相信她們能順利渡過這次難關，成為出色的藝人」，並且再次強調，絕對沒有說過「無視」這種話。