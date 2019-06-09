ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范瑋琪被合唱團嫌唱歌難聽！　媽媽到校「求老師」通融

記者關韶文／台北報導

罕見疾病基金會舉辦「罕見二十」TICC暖心音樂會，由七位愛心不落人後的歌手藝人一同參與，馬毓芬擔任音樂會召集人邀請王夢麟、范瑋琪、萬芳、楊培安、趙樹海現場與罕見疾病的病友與家屬共同獻唱，范瑋琪則分享了一段過去擔任合唱團，被老師嫌棄的故事。

▲▼馬毓芬、范瑋琪、萬芳出席現場讚聲 聲命共同體 Love with Life 『罕見二十』 TICC 暖心音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼范瑋琪、馬毓芬、萬芳一同出席「罕見二十」TICC 暖心音樂會。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼馬毓芬、范瑋琪、萬芳出席現場讚聲 聲命共同體 Love with Life 『罕見二十』 TICC 暖心音樂會。（圖／記者張一中攝）

下午彩排後馬毓芬、范瑋琪、萬芳一同接受訪問，馬毓芬則擔任活動總召，「其實因為在去年愛的旅程音樂會，跟罕病基金會疾病結緣，今年是20週年，有很善心的單位提供場地，罕病基金會成立天籟合唱團，每一年都有成果發表，因為我是去年十月去了以後，深深被他們感動，他們很多人在用生命唱歌，今年有了這個場地，請我當總召，如果可以讓病友跟歌手合唱。」

▲▼范瑋琪出席現場讚聲 聲命共同體 Love with Life 『罕見二十』 TICC 暖心音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼范瑋琪分享自己合唱團故事，勉勵小朋友追夢。（圖／記者張一中攝）

▲▼范瑋琪出席現場讚聲 聲命共同體 Love with Life 『罕見二十』 TICC 暖心音樂會。（圖／記者張一中攝）

罕見疾病合唱團總共有北、中、南三團，當中美少女團則和范瑋琪合作演出，范瑋琪則表示特別感動，「我自己從小就是愛唱合唱團，小學、國中、高中合唱團和唱詩班，我很享受跟很多聲部堆疊，可以和他們一起唱，圓夢感覺。」

范瑋琪過去擔任合唱團成員的日子，曾被嫌棄聲音不好，「比賽那天，老師跟我說，那天可不可以不要去，我媽媽還去拜託老師讓我去，說我可以站在那邊不要發出聲音！」但范瑋琪現在反而更感謝老師的不看好，「整個合唱團，現在可能只有我是線上歌手。」

推薦閱讀

HUSH：我欠爸爸一個交代！　還原「向家人出櫃」心情

HUSH：我欠爸爸一個交代！　還原「向家人出櫃」心情

周湯豪被酸：你真的是屁孩！　本人親上火線「不要裝熟」

周湯豪被酸：你真的是屁孩！　本人親上火線「不要裝熟」

專訪／Joe心繫腳踏車錢！　拿到薪水「直接還給曹格」

專訪／Joe心繫腳踏車錢！　拿到薪水「直接還給曹格」

陳昇一口氣入圍「2項金曲提名」　宣布睽違7年好消息！

陳昇一口氣入圍「2項金曲提名」　宣布睽違7年好消息！

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

你端午立蛋了嗎？　宇宙人小玉「獨家成功方法」曝光

你端午立蛋了嗎？　宇宙人小玉「獨家成功方法」曝光

朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范瑋琪, 萬芳, 馬毓芬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人
  2. 馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演
  3. 再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢
  4. Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天
  5. 獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　
  6. 蔣勁夫家暴女友7月後現身夜店！　嗨當DJ「一笑擠出嘴邊肉」網嘆：自暴自棄
  7. Swedish House Mafia亞洲首場「表演前6小時突放鳥」 Ultra Korea壓軸開天窗
  8. 包偉銘兒甩車禍官司首亮相　曝國小遭同學霸凌...「爸拿皮帶抽打」
  9. 藍又時聲帶發炎腫脹！　硬開演唱會飆《有一種悲傷》
  10. 崔敏煥「開球甩兒子」道歉了　親吻小孩：我比任何人愛他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366