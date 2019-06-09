范瑋琪被合唱團嫌唱歌難聽！　媽媽到校「求老師」通融

記者關韶文／台北報導

罕見疾病基金會舉辦「罕見二十」TICC暖心音樂會，由七位愛心不落人後的歌手藝人一同參與，馬毓芬擔任音樂會召集人邀請王夢麟、范瑋琪、萬芳、楊培安、趙樹海現場與罕見疾病的病友與家屬共同獻唱，范瑋琪則分享了一段過去擔任合唱團，被老師嫌棄的故事。

▲▼范瑋琪、馬毓芬、萬芳一同出席「罕見二十」TICC 暖心音樂會。（圖／記者張一中攝）

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下午彩排後馬毓芬、范瑋琪、萬芳一同接受訪問，馬毓芬則擔任活動總召，「其實因為在去年愛的旅程音樂會，跟罕病基金會疾病結緣，今年是20週年，有很善心的單位提供場地，罕病基金會成立天籟合唱團，每一年都有成果發表，因為我是去年十月去了以後，深深被他們感動，他們很多人在用生命唱歌，今年有了這個場地，請我當總召，如果可以讓病友跟歌手合唱。」

▲▼范瑋琪分享自己合唱團故事，勉勵小朋友追夢。（圖／記者張一中攝）

罕見疾病合唱團總共有北、中、南三團，當中美少女團則和范瑋琪合作演出，范瑋琪則表示特別感動，「我自己從小就是愛唱合唱團，小學、國中、高中合唱團和唱詩班，我很享受跟很多聲部堆疊，可以和他們一起唱，圓夢感覺。」

范瑋琪過去擔任合唱團成員的日子，曾被嫌棄聲音不好，「比賽那天，老師跟我說，那天可不可以不要去，我媽媽還去拜託老師讓我去，說我可以站在那邊不要發出聲音！」但范瑋琪現在反而更感謝老師的不看好，「整個合唱團，現在可能只有我是線上歌手。」