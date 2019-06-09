藍又時聲帶發炎腫脹！　硬開演唱會飆《有一種悲傷》

記者關韶文／台北報導

藍又時9日下午在Legacy開唱，「大家，好久不見，我是藍又時」。她表示真的好久好久沒有用演出跟大家見面了，這次演出主題《Still I’m here》，就是要讓所有人知道藍又時還在！只是沒想到，在感冒前竟然意外感冒，導致聲帶發炎腫脹。

身兼演唱會導演的她，希望這次可以帶給粉絲們不一樣的東西，所以在選歌上也是不斷與樂手老師及團隊討論調整，她笑說：「今天歌單很像歌唱比賽的總決賽，像是《有一種悲傷》、《血腥愛情故事》，整場下來每首歌都十分有難度，就是想讓每個來聽歌的人值回票價！」

請繼續往下閱讀...

▲▼藍又時Legacy開唱。（圖／寬宏提供）

第一次在Legacy開唱的藍又時表示，「有別以往熟悉的河岸留言，是對自我一種很大的突破，真的很謝謝主辦寬宏藝術的邀請及看重，非常感激！」也特別先對場地做了研究，希望可以為今天的演出做最完美的呈現，而正當前續工作進度一切都順利在進行中時，藍又時卻遭感冒襲擊，影響聲帶發炎腫脹，為了不使進度落後，藍又時吃藥打針，在每一次練團後隔天便噤聲。

即便如此，演唱會歌單堅持依然不變，不換歌、不簡配，連樂手老師都頻頻搖頭說：「這簡直是自殺行為，但十分佩服」！也讓人看到藍又時對於音樂上的要求與堅持，更是希望今日的演出可以百分百的完美獻給粉絲，讓大家看到最好的一面。