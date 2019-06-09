ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄧紫棋是金曲嘉賓！飆唱10首破億點擊歌曲　宣布好消息：今年出專輯

記者林彥君／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將於29日在台北小巨蛋舉行，今年邀請香港「鐵肺歌后」G.E.M.鄧紫棋，以動人聲線詮釋10首在YouTube點擊破億的發燒金曲，其中一首就是由鄧紫棋自己填詞作曲的作品《光年之外》，她興奮的說：「能在金曲獎上表演自己的歌，真的非常開心。」 

▲▼ 鄧紫棋。（圖／台視提供）

▲鄧紫棋將擔任金曲獎表演嘉賓。（圖／台視提供）

而對於擔任金曲獎表演嘉賓，鄧紫棋心情相當激動，她說：「金曲獎在我心中有著非常崇高的地位，覺得非常榮幸。」為了將10首歌曲完美地串在一起，並透過自己的方式來呈現，鄧紫棋透露其實有壓力，從3月便開始著手準備，不過她笑說：「雖然在籌備花了很多心力，但還是希望帶給大家滿滿的回憶。」

▲▼ 鄧紫棋。（圖／台視提供）

請繼續往下閱讀...

▲「鐵肺歌后」鄧紫棋。（圖／台視提供）

鄧紫棋透露，為了在典禮當天展現完美嗓音與呈現精采表演，平時幾乎都喝溫熱水來保養喉嚨，在體態方面也積極地重訓搭配有氧運動，她強調舞台上需要很強的肺活量與爆發力。談到表演服裝，因表演的歌曲有快慢歌、有抒情，也有說唱風格，其實很有難度，她大傷腦筋的笑說：「服裝部分目前在構思中！」

▲▼ 鄧紫棋。（圖／台視提供）

▲鄧紫棋透露要出新專輯。（圖／台視提供）

一向關注華語樂團動向的鄧紫棋表示，對今年入圍新人獎的劉柏辛（lexie）印象最為深刻，因為兩人曾一起參與選秀節目錄影「一路看著她成長，很替她開心。」鄧紫琪也大方稱讚劉柏辛非常有潛力，而對於岑寧兒入圍女歌手獎，讓同樣來自香港的鄧紫棋開心說道：「很驕傲！」

鄧紫棋也透露預計今年推出新的國語專輯，她自信地說：「今年有了新的開始，專輯裡有100%我的看法、我的態度、我的風格、我的音樂，是非常看重的一張專輯。」

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠

2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠

陳曉陷封殺危機！　業界怒譙「絕不再碰」網指：豬隊友搞臭了

陳曉陷封殺危機！　業界怒譙「絕不再碰」網指：豬隊友搞臭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄧紫棋, 金曲獎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄧紫棋是金曲嘉賓！飆唱10首破億點擊歌曲　宣布好消息：今年出專輯
  2. 《蜘蛛人》新片為何沒雷神？克里斯被嗆：還不夠格...當場翻白眼
  3. 「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了
  4. 廖家儀「全職媽媽」生活曝光！　郭亞棠佩服：真的是鐵人
  5. 羅大佑頂34度高溫開唱！　「3萬張北京門票」全賣光
  6. 周揚青緊身白T快被撐爆！路邊被拍…「渾圓胸型」全看光
  7. 新人歌手余佩真找爸爸拍MV！　場景選在「洗衣店」勾回憶
  8. 快訊／AKIRA、林志玲同步放閃！　切換3語甜喊：感謝祝福
  9. 楊子儀甜蜜餵吃蕉　吳怡霈「颱風戲」2小時化妝…5秒被沖花
  10. 陳立農「霸道總裁式救粉絲」！歌迷倒退走腳滑　他1秒瞬間移動hold住

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366