鄧紫棋是金曲嘉賓！飆唱10首破億點擊歌曲　宣布好消息：今年出專輯

記者林彥君／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將於29日在台北小巨蛋舉行，今年邀請香港「鐵肺歌后」G.E.M.鄧紫棋，以動人聲線詮釋10首在YouTube點擊破億的發燒金曲，其中一首就是由鄧紫棋自己填詞作曲的作品《光年之外》，她興奮的說：「能在金曲獎上表演自己的歌，真的非常開心。」

▲鄧紫棋將擔任金曲獎表演嘉賓。（圖／台視提供）



而對於擔任金曲獎表演嘉賓，鄧紫棋心情相當激動，她說：「金曲獎在我心中有著非常崇高的地位，覺得非常榮幸。」為了將10首歌曲完美地串在一起，並透過自己的方式來呈現，鄧紫棋透露其實有壓力，從3月便開始著手準備，不過她笑說：「雖然在籌備花了很多心力，但還是希望帶給大家滿滿的回憶。」

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▲「鐵肺歌后」鄧紫棋。（圖／台視提供）

鄧紫棋透露，為了在典禮當天展現完美嗓音與呈現精采表演，平時幾乎都喝溫熱水來保養喉嚨，在體態方面也積極地重訓搭配有氧運動，她強調舞台上需要很強的肺活量與爆發力。談到表演服裝，因表演的歌曲有快慢歌、有抒情，也有說唱風格，其實很有難度，她大傷腦筋的笑說：「服裝部分目前在構思中！」

▲鄧紫棋透露要出新專輯。（圖／台視提供）

一向關注華語樂團動向的鄧紫棋表示，對今年入圍新人獎的劉柏辛（lexie）印象最為深刻，因為兩人曾一起參與選秀節目錄影「一路看著她成長，很替她開心。」鄧紫琪也大方稱讚劉柏辛非常有潛力，而對於岑寧兒入圍女歌手獎，讓同樣來自香港的鄧紫棋開心說道：「很驕傲！」

鄧紫棋也透露預計今年推出新的國語專輯，她自信地說：「今年有了新的開始，專輯裡有100%我的看法、我的態度、我的風格、我的音樂，是非常看重的一張專輯。」