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賀一航依賴老婆「其實是Judy黏他」　柯淑勤慟：趕到醫院以為還有3天　

記者林彥君／台北報導

賀一航3日病逝，今（9日）頭七，柯淑勤在法會開始前就和賀一航的老婆Judy到場張羅，法會形式以佛教科儀，柯淑勤表示事情來得突然，Judy每天哭，而兒子曾治豪扛起責任，沒有時間難過。柯淑勤在賀一航病逝當天就在旁陪伴，她自稱「外人」，看到Judy獨自面對，唯一能做的就是陪伴Judy。

▲▼賀一航靈堂 。（圖／記者林彥君攝）

▲柯淑勤到賀一航的靈堂陪伴家屬。（圖／記者林彥君攝）

柯淑勤陷入沈思，難過的說：「Judy在這十年和賀大哥相依為命，24小時黏在一起，賀大哥很黏她，Judy說，賀大哥走後，才知道其實是Judy黏賀大哥。」

柯淑勤在6月1日時剛從國外回台，平時她都是打電話給賀一航，但3日她自然反應要打給Judy，不過整天電話都沒接，柯淑勤當天晚上吃完晚餐，感覺頭痛才躺上床休息，沒過5分鐘Judy哭著打給她，「醫院說賀一航只剩3天，我心想『講什麼啦！』」

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▲▼曾治豪。（圖／記者林彥君攝）

▲▼曾治豪出席賀一航法會 。（圖／記者林彥君攝）

▲▼賀一航靈堂 。（圖／記者林彥君攝）

柯淑勤馬上趕到榮總探視，不過賀一航愛美，不希望她到醫院，「賀大哥說他現在很醜，不希望我去，我跟Judy說『我不是為了賀大哥，我是為了妳，萬一之後怎樣妳一個人怎麽面對？我不管。』我不認為他會走。」事發後柯淑勤一直陪伴Judy處理後事，她感嘆，賀一航走得突然，放棄急救是他和家屬的選擇，「他走得快，對活著的人很殘忍，但過程很安詳已經很難得，是老天爺幫忙。」

▲▼賀一航靈堂 。（圖／記者林彥君攝）

賀一航頭七法會 。（圖／記者林彥君攝）

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