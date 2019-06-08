《歡樂頌》女星「靠鞋碼上熱搜」！　162cm的她「腳比陳赫手長還短」網驚了

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星王子文因演出《歡樂頌》、《何所冬暖，何所夏涼》等劇爆紅，擁有清新氣質和甜美外貌的她，近日為宣傳新戲登上陸綜《快樂大本營》，在遊戲對決中意外公開了個人鞋碼，超小的33號腳，讓在場眾人一看都驚呆了。

▲王子文腳長居然比陳赫的手掌長度更短。（圖／翻攝自微博／王子文、快樂大本營）

王子文近日為了宣傳新戲《動物管理局》，和男星陳赫等人一起上陸綜《快樂大本營》，為了讓劇組在遊戲對決中能獲勝，王子文決定展示自己和別人不同的獨特之處，自曝穿33碼的鞋，更笑說：「我的腳和陳赫的手是一樣大的吧。」果然鞋子一脫，被白襪包裹住的小腳丫就這麼曝光在鏡頭前，讓主持人們都看傻眼。

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▲王子文脫鞋量腳長，只有19cm。（圖／翻攝自微博／快樂大本營）

主持人何炅和謝娜實際拿了尺來測量，發現官方身高162cm的王子文，腳掌長度卻只有19cm，比陳赫的手掌還要小，讓陳赫哭笑不得，配合大呼：「我贏了耶！」

▲陳赫的手比王子文的腳還長。（圖／翻攝自微博／快樂大本營）

節目一播出立刻引起網友熱議，「王子文的腳33碼」也意外躍上微博熱搜關鍵字的第一名。有網友直言，以正常成人來說她的腳真的太小，「我上小學的弟弟都已經38碼了」、「這個真的絕了，不服不行」；但也有擁有同樣困擾的人紛紛現身發問，「我也是穿33碼，超級難買鞋的」、「同為33碼腳的來了，坐等分享小碼鞋（哪裡買）」。

▲王子文的鞋碼意外引起上微博熱搜第一名。（圖／翻攝自微博）

▲王子文的鞋碼意外引起熱議。（圖／翻攝自微博／王子文）

►王子文《快樂大本營》量腳長片段。（如遭刪除請見諒）