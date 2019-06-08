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迪麗熱巴《創造營》爆口誤「梁家輝→張家輝」　影片4秒放慢挖真相

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴擔任《創造營2019》男團發起人，相當於節目主持人的角色，8日晚間播出決賽，吸引大批觀眾關注。由於決賽還請到香港影帝梁家輝現身，掀起全場歡呼聲，不料就在這時候，她疑似口誤大喊「張家輝」，立刻掀起網友議論。

▲▼梁家輝參加《創造營2019》決賽，迪麗熱巴爆口誤。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲迪麗熱巴爆口誤，將梁家輝喊成張家輝。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

《創造營2019》決賽正在直播中，梁家輝身穿筆挺西裝、頭戴紳士帽，現身舞台帶給全場驚喜，並和學員一起表演拐杖歌曲《喊出我的名字》。他在歌舞結束後，轉身脫帽向學員致意，男主持人和台下觀眾互動問「他是誰呢」，迪麗熱巴接話大喊「O家輝老師」，引發口誤聯想，有人虧「仙女也有口誤的時候。」

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▲▼梁家輝參加《創造營2019》決賽。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲梁家輝和學員跳拐杖舞。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼梁家輝參加《創造營2019》決賽。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲迪麗熱巴疑似喊「張家輝老師」，引起外界聯想口誤。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

影片火速在網路傳開，不過此時有網友將影片調0.5倍速播放，認為迪麗熱巴確實喊的是「梁」，為女神澄清「讀的音是第二聲」、「很清楚聽到的是梁家輝」、「0.5倍真的很明顯是梁啊。」粉絲力挺偶像沒有口誤，覺得是現場叫聲太大，「只是有些偏音希望大家諒解」、「理解理解，太緊張了嘛。」

▲▼梁家輝參加《創造營2019》決賽。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲網友將影片調慢0.5倍速，關鍵4秒網友認為迪麗熱巴沒口誤。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

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