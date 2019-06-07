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拖了10年…小蜘蛛確定演出《秘境探險》真人版獵人！上映日公布了

▲▼湯姆霍蘭德演出《秘境探險》。（圖／翻攝自網路／達志影像）

▲湯姆霍蘭德演出《秘境探險》真人版電影。（圖／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）2017年就拍板定案演出索尼旗下《秘境探險》（Uncharted）電玩系列改編電影，隨著導演一個換一個，如今終於確定由丹雀柏格（Dan Trachtenberg）簽約執導，主角依舊沒換，更公布最新進度，電影將在2020年12月18日上映！

《秘境探險》原作是一部動作冒險電玩，男主角奈森德瑞克（Nathan Drake）會跨越許多國家展開冒險，試圖尋找某種傳說中的地點或是文物。索尼早在2009年就想將此發展成真人版電影，打造成專屬於自己的「印第安納瓊斯」尋寶獵人，但計畫受到重重阻礙，也就延宕了10年。

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▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯姆霍蘭德將化身《秘境探險》尋寶獵人。（圖／達志影像／美聯社）

除了奈森德瑞克的人選遲遲無法定案，中間一度傳出計畫由馬克華伯格（Mark Wahlberg）來飾演，但沒有下文；導演人選也從塞斯戈登（Seth Gordon）、大衛歐羅素（David O' Russell）、尚恩李維（Shawn Levy），一直到現今的丹雀柏格，換了第4任。

據悉真人版電影將以《秘境探險3：德瑞克的騙局》到《秘境探險 4：盜賊末路》之前做為靈感，奈森德瑞克將會與前輩維克多蘇利文（Victor Sullivan）深入沙漠尋找失落的古城「千柱之城」，但故事劇本都還未獲得證實。

至於維克多蘇利文這個角色會由誰來演？湯姆霍蘭德曾「許願」希望是他的MCU好夥伴傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）或是克里斯普拉特（Chris Pratt），不過僅此於「許願」，目前沒有任何消息指出他們有可能加入。

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關鍵字

湯姆霍蘭德, 蜘蛛人, 秘境探險

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