「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

記者劉宜庭／綜合報導
「我的兩個媽媽結婚了，法律上我們也是家人了。」自同婚專法三讀通過，並於5月24日正式開放同性婚姻登記後，許多愛情長跑多年的同性伴侶，都紛紛前往戶政事務所辦裡結婚，在這其中，也包括了《大學生了沒》陳語謙的家人們，她6日開心透露，自己的親生媽媽和「媽咪」終於結婚了！
▲陳語謙外型甜美，曾上過節目《大學生了沒》。（圖／翻攝自陳語謙臉書）
網紅陳語謙曾以綽號「三個字」上過節目《大學生了沒》，IG擁有近20萬粉絲關注，在網路上人氣相當高。談起自己的「兩個媽媽」結婚，她透露，和哥哥平時都將2人分成「媽媽（親生媽媽）」和「媽咪」稱呼，她更強調，「我們家有滿滿的愛很幸福溫暖而且有趣。」
關於「媽咪」，陳語謙坦言，對方是她見過最刀子嘴、豆腐心的人，加上雙方個性不同，彼此需要磨合適應的地方非常多，「她沒有當過媽媽，可是因為她愛上了我的媽媽，所以她扛起了一個家的責任，愛我愛哥哥愛阿嬤愛媽媽的所有的家人。」
▲陳語謙開心宣布「我的兩個媽媽結婚了」。（圖／翻攝自陳語謙Instagram）
陳語謙開玩笑說，「領養小孩應該都想領養嬰兒寶寶，我和哥哥卻那麼大哈哈哈，感覺就是吃力不討好的笨蛋事！」然而，她下秒話鋒一轉，感性表示，這一切全都是因為愛，她也忍不住笑說，「不過買一（媽媽）送二（我和哥哥）很划算吧，我會努力賺錢讓妳們能過好日子。」
發文同時，陳語謙也曬出媽媽的身分證報喜，「她們不用再把姓名貼貼在配偶欄了。」同時，她也不忘強調，媽咪娶媽媽並非只是為了配偶欄上頭的名份，「也是想到了我跟哥哥的未來⋯。」一番言論一出，不但讓粉絲又驚又喜，不少人也感動不已，紛紛留言獻上祝福，至於有網友提問「那語謙的身分證上是兩個母嗎？」她本人也大方回應，表示自己也十分好奇，等確定了會再跟眾人分享，「還要辦收養手續！所以還不知道喲。」
▲陳語謙曬出兩個媽媽的身分證報喜。（圖／翻攝自陳語謙Instagram）
【陳語謙全文】
2019.6.6
我的兩個媽媽結婚了
法律上我們也是家人了
（她們不用再把姓名貼貼在配偶欄了）
我和哥哥分成媽媽（親生媽媽）和媽咪稱呼她們
我們家有滿滿的愛很幸福溫暖而且有趣
媽咪她是我見過最刀子嘴豆腐心的人
（以後拍影片和大家分享她的可愛）
她是急性子而我是慢性子，你們就知道我們要磨合適應的地方⋯肯定多了！！！
她沒有當過媽媽，可是因為她愛上了我的媽媽，所以她扛起了一個家的責任，愛我愛哥哥愛阿嬤愛媽媽的所有的家人
雖然我跟哥哥長大了，可是思想有時候卻不是那麼成熟！又滿滿自己的想法；領養小孩應該都想領養嬰兒寶寶，我和哥哥卻那麼大哈哈哈
感覺就是吃力不討好的笨蛋事！
這一切還不是因為愛
不過買一（媽媽）送二（我和哥哥）很划算吧
我會努力賺錢讓妳們能過好日子
守護平權
台灣是幸福的國家
謝謝你們為對的事情發聲
一個家庭最重要的是愛
＃她愛她是因為她是她
她娶媽媽不只是為了身分證後面的配偶欄名份，也是想到了我跟哥哥的未來⋯
我愛妳，岳秀宜媽咪
百年好合、永結同心
繼續多多指教