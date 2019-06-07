「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

記者劉宜庭／綜合報導

「我的兩個媽媽結婚了，法律上我們也是家人了。」自同婚專法三讀通過，並於5月24日正式開放同性婚姻登記後，許多愛情長跑多年的同性伴侶，都紛紛前往戶政事務所辦裡結婚，在這其中，也包括了《大學生了沒》陳語謙的家人們，她6日開心透露，自己的親生媽媽和「媽咪」終於結婚了！

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▲陳語謙外型甜美，曾上過節目《大學生了沒》。（圖／翻攝自陳語謙臉書）



網紅陳語謙曾以綽號「三個字」上過節目《大學生了沒》，IG擁有近20萬粉絲關注，在網路上人氣相當高。談起自己的「兩個媽媽」結婚，她透露，和哥哥平時都將2人分成「媽媽（親生媽媽）」和「媽咪」稱呼，她更強調，「我們家有滿滿的愛很幸福溫暖而且有趣。」

關於「媽咪」，陳語謙坦言，對方是她見過最刀子嘴、豆腐心的人，加上雙方個性不同，彼此需要磨合適應的地方非常多，「她沒有當過媽媽，可是因為她愛上了我的媽媽，所以她扛起了一個家的責任，愛我愛哥哥愛阿嬤愛媽媽的所有的家人。」

▲陳語謙開心宣布「我的兩個媽媽結婚了」。（圖／翻攝自陳語謙Instagram）

陳語謙開玩笑說，「領養小孩應該都想領養嬰兒寶寶，我和哥哥卻那麼大哈哈哈，感覺就是吃力不討好的笨蛋事！」然而，她下秒話鋒一轉，感性表示，這一切全都是因為愛，她也忍不住笑說，「不過買一（媽媽）送二（我和哥哥）很划算吧，我會努力賺錢讓妳們能過好日子。」

發文同時，陳語謙也曬出媽媽的身分證報喜，「她們不用再把姓名貼貼在配偶欄了。」同時，她也不忘強調，媽咪娶媽媽並非只是為了配偶欄上頭的名份，「也是想到了我跟哥哥的未來⋯。」一番言論一出，不但讓粉絲又驚又喜，不少人也感動不已，紛紛留言獻上祝福，至於有網友提問「那語謙的身分證上是兩個母嗎？」她本人也大方回應，表示自己也十分好奇，等確定了會再跟眾人分享，「還要辦收養手續！所以還不知道喲。」

▲陳語謙曬出兩個媽媽的身分證報喜。（圖／翻攝自陳語謙Instagram）

【陳語謙全文】

2019.6.6

我的兩個媽媽結婚了

法律上我們也是家人了

（她們不用再把姓名貼貼在配偶欄了）

我和哥哥分成媽媽（親生媽媽）和媽咪稱呼她們

我們家有滿滿的愛很幸福溫暖而且有趣

媽咪她是我見過最刀子嘴豆腐心的人

（以後拍影片和大家分享她的可愛）

她是急性子而我是慢性子，你們就知道我們要磨合適應的地方⋯肯定多了！！！

她沒有當過媽媽，可是因為她愛上了我的媽媽，所以她扛起了一個家的責任，愛我愛哥哥愛阿嬤愛媽媽的所有的家人

雖然我跟哥哥長大了，可是思想有時候卻不是那麼成熟！又滿滿自己的想法；領養小孩應該都想領養嬰兒寶寶，我和哥哥卻那麼大哈哈哈

感覺就是吃力不討好的笨蛋事！

這一切還不是因為愛

不過買一（媽媽）送二（我和哥哥）很划算吧

我會努力賺錢讓妳們能過好日子

守護平權

台灣是幸福的國家

謝謝你們為對的事情發聲

一個家庭最重要的是愛

＃她愛她是因為她是她

她娶媽媽不只是為了身分證後面的配偶欄名份，也是想到了我跟哥哥的未來⋯

我愛妳，岳秀宜媽咪

百年好合、永結同心

繼續多多指教