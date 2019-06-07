聽到「楊冪發福了」登熱搜　本尊霸氣回3句話！

記者潘慧中／綜合報導

楊冪擁有前凸後翹的好身材，成為不少女孩羨慕的對象，近日被問到如果看到「楊冪發福了」登上熱搜的反應，只見她篤定地回了3句話，霸氣發言再度讓許多網友佩服地說：「大冪冪果然超有自制力！」

▲楊冪聽到「發福」登熱搜的反應。（圖／翻攝自微博／新劇）



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楊冪最近受訪被問到「如果妳看到以下熱搜，妳的反應會是怎樣的呢」，一聽到發福這個關鍵字，她立刻表示：「不可能！這是不能被允許的事！這是不會發生的事情！」讓眾人窺見她相當注重管理身材的一面。

▲▼楊冪霸氣回應3句話。（圖／翻攝自微博／新劇）



事實上，楊冪曾透露每次進食都很有原則且規律，不太會因為什麼特殊情況而破例，每天以少量多餐的方式取代三餐，每次進食以八分飽為主，每一餐之間的空檔如果嘴饞，會以水果、乳酸飲料取代高熱量零食，滿足口腹之慾的同時還能補充營養。

▲▼楊冪自有一套維持身材的方法。（圖／翻攝自微博／楊冪）



楊冪平時的飲食習慣還有一個重點，那就是遵守3低原則，低油、低糖、低鹽，一方面減少脂肪攝取，鹽分攝取降低也能減少身體負擔，同時搭配蛋白質食物，蛋白質容易有飽足感，正好藉此抑制食慾，同時她還會仔細記錄每天吃的食物，藉此控制食量。

▲▼楊冪已經很瘦了，仍保持運動的好習慣。（圖／翻攝自微博／楊冪）



規律飲食之外，最重要的是運動，楊冪飽餐一頓後，通常會花大約45分鐘走路和散步，不但可以幫助消化，也有助於消除壓力，負面情緒有了抒發管道，甚至能增進睡眠品質。