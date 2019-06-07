ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

聽到「楊冪發福了」登熱搜　本尊霸氣回3句話！

記者潘慧中／綜合報導

楊冪擁有前凸後翹的好身材，成為不少女孩羨慕的對象，近日被問到如果看到「楊冪發福了」登上熱搜的反應，只見她篤定地回了3句話，霸氣發言再度讓許多網友佩服地說：「大冪冪果然超有自制力！」

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

▲楊冪聽到「發福」登熱搜的反應。（圖／翻攝自微博／新劇）

請繼續往下閱讀...

楊冪最近受訪被問到「如果妳看到以下熱搜，妳的反應會是怎樣的呢」，一聽到發福這個關鍵字，她立刻表示：「不可能！這是不能被允許的事！這是不會發生的事情！」讓眾人窺見她相當注重管理身材的一面。

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

▲▼楊冪霸氣回應3句話。（圖／翻攝自微博／新劇）

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

事實上，楊冪曾透露每次進食都很有原則且規律，不太會因為什麼特殊情況而破例，每天以少量多餐的方式取代三餐，每次進食以八分飽為主，每一餐之間的空檔如果嘴饞，會以水果、乳酸飲料取代高熱量零食，滿足口腹之慾的同時還能補充營養。

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

▲▼楊冪自有一套維持身材的方法。（圖／翻攝自微博／楊冪）

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

楊冪平時的飲食習慣還有一個重點，那就是遵守3低原則，低油、低糖、低鹽，一方面減少脂肪攝取，鹽分攝取降低也能減少身體負擔，同時搭配蛋白質食物，蛋白質容易有飽足感，正好藉此抑制食慾，同時她還會仔細記錄每天吃的食物，藉此控制食量。

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

▲▼楊冪已經很瘦了，仍保持運動的好習慣。（圖／翻攝自微博／楊冪）

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

規律飲食之外，最重要的是運動，楊冪飽餐一頓後，通常會花大約45分鐘走路和散步，不但可以幫助消化，也有助於消除壓力，負面情緒有了抒發管道，甚至能增進睡眠品質。

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

推薦閱讀

失戀走不出傷痛「跟星座有關」！　唐綺陽：這4星座是別人的惡夢

失戀走不出傷痛「跟星座有關」！　唐綺陽：這4星座是別人的惡夢

田馥甄PO「神級配料」：沒這個不是粽子！　網激推：加這2種更好吃

田馥甄PO「神級配料」：沒這個不是粽子！　網激推：加這2種更好吃

Sandy出國回台「近況照」曝光！　五官被揪亮點…網驚：整過容嗎

Sandy出國回台「近況照」曝光！　五官被揪亮點…網驚：整過容嗎

錄影突被問：願意把手機交給誰保管？　憲哥急護花…鮪魚「黑臉」說話了

錄影突被問：願意把手機交給誰保管？　憲哥急護花…鮪魚「黑臉」說話了

李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

導演發飆「把衣服脫掉」女星轉身落淚脫了　小鐘目睹超尷尬：好像逼良

導演發飆「把衣服脫掉」女星轉身落淚脫了　小鐘目睹超尷尬：好像逼良

Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！　經紀人「被惹火」當場變臉：騙人的單位

Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！　經紀人「被惹火」當場變臉：騙人的單位

被辱罵「扎小人詛咒趙薇」怒提告！　林心如收判決書後…下步舉動被讚爆

被辱罵「扎小人詛咒趙薇」怒提告！　林心如收判決書後…下步舉動被讚爆

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《金牌特務3》爆換導演！馬修范恩：非常艱難，但我會
  2. 聽到「楊冪發福了」登熱搜　本尊霸氣回3句話！
  3. HUSH：我欠爸爸一個交代！　還原「向家人出櫃」心情
  4. 韓男星酒駕害死2音樂劇演員！　「上訴後減刑1年」韓網飆罵法官垃圾
  5. 你端午立蛋了嗎？　宇宙人小玉「獨家成功方法」曝光
  6. 創作歌手3歲兒「自家泳池溺斃」　悲痛做出最不捨決定⋯器官全捐出！
  7. 南太鉉劈腿認錯「只有幾句話」　網看PO文酸爆：道歉還預告勒
  8. 發電機無誤！林美貞完美示範「慵懶性感」辣翻全場
  9. 李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸
  10. 陳建州「特寫甲蟲進食」　伸出2隻黃色觸角…葛仲珊嚇歪飆：X這我不行！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366