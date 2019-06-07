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韓男星酒駕害死2音樂劇演員！　「上訴後減刑1年」韓網飆罵法官垃圾

記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂劇演員黃敏（황민）是知名實力派演員朴海美（박해미）的前夫，去年8月酒駕造成同車的4名音樂劇演員有2人過世、2人受傷，原本被判坐牢4年6個月，上訴後獲得減刑引起大批韓民眾不滿。

▲▼朴海美（圖／翻攝自tv朝鮮）

▲黃敏酒駕導致同車乘客身亡卻獲得減刑。（圖／翻攝自tv朝鮮）

黃敏去年12月第一次開庭被判4年6個月的刑期，上訴後的結果7日出爐，確定減刑為3年6個月。審判庭表示：「被告人的罪刑重大，至今還沒獲得被害人家屬原諒，喝酒又無照駕駛的前科雖然不利，但在無照駕駛後沒有其他犯罪行為，從和部分被害者和解請願不受罰這點看來原審判結果太重，因此決定減刑。」

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消息一出讓南韓民眾相當不滿，紛紛在新聞底下留言抗議，「死的人是最無辜的，他們的悔恨該怎麼解？坐牢坐到死都不夠賠罪竟然還減刑，酒駕法真的該更改了，殺了一個人就該拿命來陪」、「黃敏怎麼有臉上訴？對因為自己過世的後輩都不愧疚嗎」、「法官是不是瘋了，一群垃圾」。

▲南韓民眾相當不滿黃敏減刑。（圖／翻攝自NAVER）

▲南韓民眾相當不滿黃敏減刑。（圖／翻攝自NAVER）

事實上，黃敏在2018年8月27日一早酒駕行駛於首爾九里市江邊北路往南陽州方向時，突然撞上停在路邊的25噸貨運車，這場意外造成車內4名乘客2死2傷，他自己則只是輕傷，酒測值高達0.104％，酒醒後得知害了音樂劇演員後輩們身亡和受傷難過到自殘，上個月和朴海美正式離婚。

▲黃敏酒駕撞上停在路邊的25噸貨運車。（圖／翻攝自YONHAPNEWS）

▲黃敏酒駕撞上停在路邊的25噸貨運車。（圖／翻攝自YONHAPNEWS）

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黃敏, 朴海美, 酒駕

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