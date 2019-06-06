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景福宮逛小巷遇見幸福美味！這間蛋塔餅皮酥脆爽口不甜膩

Shanny's Note 旅行記事 Shanny

以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、IN..

文／Shanny

端午連假大家計畫做什麼呢？是已經前往韓國的路上，還是準備計畫著下一次的韓國旅行？今日目的地是名為「通仁Sweet」的蛋塔專賣店，韓國美食節目《周三美食匯》也曾在2018年推薦過，去韓國去到不知道還能吃什麼的你，一定要來嚐嚐看！

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

通仁甜點（통인스윗／Tongin Sweet）

地址：서울 종로구 자하문로7길 50

請繼續往下閱讀...

營業時間：週二～週日11:00-21:00（週一公休）

Official Facebook：https://www.facebook.com/tonginsweet/

Official Instagram：https://www.instagram.com/tonginsweet/

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／翻攝自韓巢中文網）

（圖／翻攝自韓巢中文網）

店面位置位於景福宮後方的「西村」，鄰近很有名的銅錢市場「通仁市場」，雖然我一直想到最後還是沒去過啦XD～由地鐵景福宮站2號出口，往通仁市場方向步行大約10分鐘，即使藏身在小巷內，還是不減散步美食的人氣。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

店面沒有特別明顯的招牌，必須有愛才能好好的找到它（XD），明亮的大窗上貼了新一批蛋塔的出爐時間，以及店內販售品項的小海報，外觀非常樸實簡約，和許多接受知名媒體報導後，會大肆張貼認證在門口的店家不同（因為通仁Sweet貼在門的內側哈哈哈哈）。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

從窗子外頭仔細一探，發現層疊可愛的原味蛋塔們，到訪時正是前一批蛋塔出爐10分鐘後，所以檯面上是滿滿的新鮮貨。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

除了大家熟知的原味以外，核桃口味也是很有名的品項，但我很偏食的排擠堅果，這口味可能要下輩子才能品嚐了。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

工作台前用小相框製作的手寫價目表，原味蛋塔w3,000、核桃蛋塔w3,500，以及在冰箱內的巧克力w4,000，另外還有咖啡、氣泡水和簡單的茶類飲品一律w4,000，整理照片時才發現最右邊的是英文、中文、日文價目表呢！

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

剛出爐的蛋塔們排排站，店裡瀰漫著療癒的蛋香，聽朋友的極力推薦，所以打包了一盒等著晚點一起吃，店家姊姊的打包速度也真不是開玩笑的，可愛的蛋塔特寫照都還沒拍完，她已經咻咻幫我裝盒完畢。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

店內除了烘培區和工作台以外，就只擺了一組雙人座位，借了個桌子先記錄裝盒的蛋塔，最大的盒子最多可以裝六顆，另外也有稍微小一點的紙盒，但多數上門的顧客都是單顆直接帶走立刻吃，蛋塔真的是要趁熱最美味的食物之一。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

但我還是外帶離開啦！店裡蛋塔味很香，而帶著六顆蛋塔搭公車的我就是行動芳香劑，哈哈哈在公車上我隱約都能聞到香味好尷尬啊！

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

被香味薰了一路，回民宿立刻開盒品嚐，雖然冷掉後稍微遜色了一些，但烤得金黃的餡料表皮，還是第一口的魅力所在，褪去了香酥還是香甜甜的很美味，內餡甜度讓我挺意外的不太高，反而是濃郁蛋香大勝出，韓國人不都是螞蟻嗎？

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

我還以為「通仁Sweet」會超級無敵Sweet，都做好心理準備也拿好開水，結果意外的是很合我取向的清爽蛋塔，就連塔皮的部分也是爽口路線，厚薄適中，不會讓你咬下狂掉屑、又覺得吃了滿嘴澱粉，整體就是非常剛好又順口。

▲南韓蛋塔專賣店《通仁甜點》。（圖／Shanny提供）

新鮮出爐立刻吃是最好的時機，這次因為打包帶走而錯過最完美的時刻，但「通仁Sweet」的原味蛋塔即使放涼了，仍舊讓我讚不絕口，大家可以趁著到訪景福宮或通仁市場時，順路過來這一帶走走吃蛋塔，或是和雪妮一樣閒來無事時，享受西村巷弄安靜的氛圍也很好。

（以上圖片皆由Shanny授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

Shanny
以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、INFINITE到Golden Child，不旅行的時候，就是在醞釀下一趟飛行，看更多請到粉絲團【翹翹板上的迷妹戀習記】

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關鍵字

蛋塔, 通仁市場, 景福宮, 日韓風

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