長知識！粽子上驚見胎記...她看傻眼了　原來是「娘惹」特色

記者盧薇淩／台北報導

端午佳節，歌手文慧如與Karencici正在馬來西亞宣傳新專輯，貼心的工作人員特別準備當地的特色粽子-娘惹粽，預祝Karencici金曲獎「包中」，沒想到Karencici一看到粽子，當下驚呼怎麼有「胎記」，讓一旁的文慧如當場傻眼，趕緊解釋這是娘惹文化的特色，會將藍花放入糕點食物中。

▲文慧如、Karencici端午節在馬來西亞吃粽子 。（圖／華研提供）

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離鄉打拚的文慧如與Karencici，一看到粽子，當下精神都來了，異口同聲說：「看到粽子，就會有家的感覺，有一種團聚團圓，有家的味道。」文慧如興奮表示，家裡每到端午節，媽媽總會包上一 、二百顆粽子分送給親朋好友，這時候三餐外加宵夜全都用粽子解決，一天就會吃上5、6顆粽子，大快朵頤。

文慧如近一兩個月都在大陸做唱片宣傳，並與F.I.R.、Karencici一起去了成都、武漢、西安等城市的6所大學舉辦校園演唱會。先前旋風回故鄉新加坡，只回去了三天，她把握機會跟家人團聚，一起出去吃大餐，吃了自己很想念的辣椒螃蟹、魚圓湯和魚湯。

▲Karencici看到粽子驚呼有「胎記」 。（圖／華研提供）

Karencici也得意表示，在美國時，外公、外婆常常包粽子，她則會將粽子帶到學校分享給外國同學吃，美味可口的粽子深受同學們喜愛，所以每次同學只要到Karencici家玩，就會一直詢問有「三角形的飯」嗎？想再嚐嚐特色得粽子，以「粽」會友。