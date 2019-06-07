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95歲「全台最高齡博士」　真實身份是：熊仔爺爺！

記者關韶文／台北報導

熊仔演唱會進入倒數階段，雖然最近忙於練團，但他日前仍抽空出席一場別有意義的畢業典禮──原來他高齡95歲的爺爺熊智銳實踐「活到老，學到老」的精神，獲頒文化大學中國文學系博士學位，不但榮登全台最高齡畢業生，更寫下全台最高齡取得博士學位的紀錄！

熊仔在畢業典禮上獻花給爺爺，與有榮焉的表示：「爺爺能夠完成這個學業，可說是精神超越肉體，因為他現在行動很不方便，光站起來就要花很大的力氣，但他堅持用手寫博士論文，現在拿筆手都會抖，所以是一個字、一個字很辛苦地寫完。他是人生的典範。」

▲▼熊仔。（圖／索尼提供）

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▲▼熊仔95歲爺爺是全台灣最高齡博士。（圖／索尼提供）

▲▼熊仔。（圖／索尼提供）

全民耳熟能詳的童謠《大頭大頭，下雨不愁》就是出自於熊仔的爺爺熊智銳筆下，他注重兒女教育，不但養出5位洋博士，他自己也以高齡90考上博士，如今年屆95的他順利取得博士學位，正式成為全台最高齡博士畢業生！

憶起兒時與爺爺的互動，熊仔說：「我爺爺比較嚴肅，但他對我很好，我記得小時候他跟我講了很多故事，還會教我對對聯或打字謎，玩一些國學的遊戲。我可能是受了爺爺的影響，從小就很喜歡文字遊戲。」爺爺現在聽力不好，所以熊仔沒有給他聽自己的新專輯《夢想成真》。

熊仔說：「爺爺以前比較難接受我在做音樂，因為我們家的傳統觀念就是靠讀書脫離窮困的環境。當我走這條路的時候，爺爺可能沒有太大的概念，但他跟別人介紹我的時候，感覺還滿以我為榮的啦！」熊仔表示，他從爺爺身上學到「活到老，學到老」的態度，以及「精神超越肉體」的韌性，以爺爺為他的人生榜樣。

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