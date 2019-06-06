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巧！ 林志玲4年前占卜淚崩…「很快有人求婚」預言成真了

記者韓景樺／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲6日宣布結婚，喜嫁日本男團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，閃電婚訊讓不少粉絲又驚又喜，但似乎也不是無跡可尋。過去林志玲隨陸綜《花樣姐姐》前往土耳其時，就曾被咖啡占卜師預測幸福即將到來，甚至直言她「很快就要被求婚」，如今果然印證，也人驚呼神奇。

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▲▼林志玲6日宣佈結婚。（圖／翻攝自微博／林志玲）

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▲林志玲6日宣佈和日本男星AKIRA結婚。（圖／翻攝自微博／林志玲）

林志玲2015年時參加陸綜《花樣姐姐》，跟著馬天宇、李治廷等人到土耳其出外景，一行人在伊茲密爾的街上接受咖啡占卜，林志玲更一度被占卜師的話戳中淚點，在鏡頭前瞬間爆哭。

當時林志玲倒出杯中咖啡渣後，占卜師就直言她將卸下肩頭重擔，若家中有人生病，則病情也會很快痊癒，一席話讓被說中心事的林志玲頓時掩面淚崩，事後也直言，她哭泣的原因是沒想到有人明白她在想什麼，「然後也會看到我的擔心，當然她這樣說，也會是一個心理的慰藉」。

▲▼林志玲過去為《花樣姐姐》赴土耳其，在咖啡占卜時落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

▲▼林志玲過去為《花樣姐姐》赴土耳其，在咖啡占卜時落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

▲林志玲被說中心事，頓時忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

占卜師也直言，林志玲是個單純、心地善良的人，但也提醒她在樂意幫助他人時，也要懂得保護自己，否則可能會反而被傷害。林志玲也承認，每個人都有苦，「可能就是某些最脆弱的時候，剛好講這種心裡話，就會小小忍不住（落淚）」。

▲▼林志玲過去為《花樣姐姐》赴土耳其，在咖啡占卜時落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

▲▼林志玲過去為《花樣姐姐》赴土耳其，在咖啡占卜時落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

▲林志玲被占卜師預測將被求婚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

見林志玲淚如雨下，占卜師也反過來安慰她，「幸福就要來了」，好消息果然讓林志玲破涕為笑。擔心自己表達得不夠清楚，占卜師進一步說明：「我的意思是，她很快就要被人求婚了。」讓聞言的林志玲驚喜大呼「不會吧」，而身旁的馬天宇也為了逗她開心立刻下跪求婚，讓她笑說「我願意」。

▲▼林志玲過去為《花樣姐姐》赴土耳其，在咖啡占卜時落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

▲▼林志玲過去為《花樣姐姐》赴土耳其，在咖啡占卜時落淚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

▲馬天宇為逗林志玲開心，直接下跪求婚。（圖／翻攝自YouTube／SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）

事隔4年，林志玲雖然不是嫁給當時和她求婚的馬天宇，但也順利找到攜手一生的摯愛，讓不少人都為她開心。馬天宇本人聞訊也趕來留言恭喜，讓網友笑說：「你也趕緊找到屬於你的另一半。」 

▲▼馬天宇恭喜林志玲結婚。（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲馬天宇恭喜林志玲結婚。（圖／翻攝自微博／林志玲）

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林志玲, 花樣姐姐, 林志玲結婚, AKIRA, 馬天宇

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