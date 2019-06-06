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聽到林志玲閃婚AKIRA　他恭喜：和言承旭好膩

記者韓景樺／綜合報導

名模林志玲6日在各大社群網站發表喜訊，宣布與小7歲的日本放浪兄弟成員AKIRA結婚，消息一出震驚整個演藝圈，不少好友也在第一時間發文祝賀。而知名音樂人許常德聞訊後，也透過臉書送上恭喜，更直言：「對於她和言承旭的新聞覺得好膩。」意外引起不少網友共鳴。

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▲▼林志玲和言承旭戀情傳了17年，最後無疾而終。（圖／翻攝自微博／言承旭、林志玲）

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▲林志玲和言承旭的緋聞傳了十幾年，最後無疾而終。（圖／翻攝自微博／言承旭、林志玲）

44歲的「台灣第一名模」林志玲閃電宣佈婚訊，新婚夫婿AKIRA也透過臉書發表全中文聲明，除了證實和林志玲結為夫妻，決定攜手共度餘生外，也強調「今後一定會好好珍惜她與她的家人」，字字句句都可看出對林志玲的呵護與在乎。

▲▼AKIRA全中文聲明。（圖／翻攝自AKIRA臉書粉絲專頁）

▲AKIRA全中文聲明。（圖／翻攝自Facebook／EXILE AKIRA）

知名音樂人許常德隨後也在臉書上轉發AKIRA的聲明，傳達祝賀之餘更坦率地說，「這次如果是假的，我會很生氣，我不是鼓勵結婚，而是結婚幹嘛要騙的。」甚至脫口說出真心話，「對於她和言承旭的新聞覺得好膩」。

上節目從不避諱談自身離婚經歷的許常德也坦言，決定走入婚姻並不是件簡單的事，「歡迎勇敢加入」，傳達了對林志玲決定成為人妻的肯定和恭喜。

▲▼許常德發文公喜林志玲閃婚。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▲許常德發文公喜林志玲閃婚。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▲許常德發文公喜林志玲閃婚。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

發文一出，意外引起不少網友共鳴，紛紛留言「佩服勇敢的志玲姐姐永遠相信愛情」、「真心祝福，終於不用在（再）炒言承旭跟志玲姊姊了」、「恭喜耶！一直等言承旭也不是辦法，怕等到老沒有等到」、「看到言說舊愛還是最美很累」。

▲▼許常德發文公喜林志玲閃婚。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▲許常德的臉書發文意外引起不少人共鳴。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

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林志玲, 言承旭, 志玲姐姐, 林志玲結婚, AKIRA

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