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獨／《聲林》許莉潔鏟15KG！變V臉揭魔鬼菜單..壓力大崩潰哭

記者盧薇淩／台北報導

第一季《聲林之王》拿下季軍的許莉潔，曾一度因自己的豐滿身材而感到自卑，更曾在比賽時淚灑舞台，令人心疼。賽後她被資深音樂人陳子鴻簽下，目前正在籌備新專輯，但發片的其中一項條件就是減肥，於是從賽後努力節食、運動，至今半年已甩肉15公斤，但距離陳子鴻所開出的目標仍距離5公斤，讓她某次在錄音及減肥雙重壓力下，忍不住崩潰爆哭。

▲▼許莉潔比賽後甩肉15公斤 。（圖／喜歡音樂提供）

▲許莉潔比賽後甩肉15公斤 。（圖／喜歡音樂提供）

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許莉潔本就有豐滿身材，但也因此感到自卑，更曾認為自己不適合走演藝圈，但憑著磁性嗓音，她奪得《聲林》第三名，目前正籌備下半年推出的新專輯。不過，賽後好不容易甩肉10公斤，今年4月在錄音及減肥的雙重壓力下，她一聽到老闆陳子鴻又增加了10公斤目標，瞬間在經紀人面前崩潰大哭，一度哭喊著：「我覺得我做不到..。」甚至想放棄減重之路。

▲▼浪Live星潮之夜,聲林之王選手舞台,許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

▲許莉潔參賽《聲林》前較為豐滿。（圖／資料照）

當想放棄時，許莉潔想到未來舉行發片記者會那天，自己能美美地站在舞台上，以最漂亮、有自信的樣子登場，便選擇堅持下去。近一個月，公司替她安排了教練，加強每次運動的強度，每天起床第一件事就是量體重，還得把每天吃的食物發在群組，給教練、經紀人檢視，壓力大到直呼：「我是被監視的狀態！」

▲▼許莉潔比賽後甩肉15公斤 。（圖／喜歡音樂提供）

▲許莉潔減肥壓力大到崩潰爆哭 。（圖／喜歡音樂提供）

雖然過程中遇到停滯期，但許莉潔笑說粉絲真的都很佛心，很愛「睜眼說瞎話」，每次發文都有粉絲在底下留言：「莉潔又瘦了！」也很感謝有他們的鼓勵，才更有動力繼續堅持。最近拍了一組新的宣傳照，攝影師稱讚她拍照會擺POSE，一套黑色西裝搭配俐落的妝髮，她笑說：「我好像霸氣十足的女總裁！」最近慢慢往目標數字邁進了，也讓她更有信心，「原本覺得難如登天，但現在覺得應該做得到！」

▲▼許莉潔比賽後甩肉15公斤 。（圖／喜歡音樂提供）

▲許莉潔瘦了之後臉型明顯變尖。（圖／喜歡音樂提供）

許莉潔瘦身食譜：早上吃優格+麥片+幾顆藍莓或香蕉，中午後多攝取蔬菜跟蛋白質，澱粉盡量吃地瓜不吃飯（有運動才可以吃較多的澱粉），晚上八點過後盡量不進食，嘴饞想喝東西就喝無糖豆漿。

除了瘦身之外，近日許莉潔都泡在錄音室裡籌備新專輯，她也分享了錄音的小撇步，習慣錄音前獨自一人聽冥想音樂，閉起眼睛、深呼吸讓自己放空，錄音時也要把燈都關得暗暗的，並把錄音室的簾子都降下來，不跟錄音師有眼神的接觸，有種跟自己獨處的感覺。

▲聲林之王-許莉潔▼。（圖／記者王韻茵攝）

▲▼許莉潔努力減肥，告別過去的自己。（圖／資料照）

▲▼壞朋友音樂節,舞台活動,聲林之王選手來使壞,許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

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聲林之王, 許莉潔, 陳子鴻

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