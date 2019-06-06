陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《請回答1988》2015年開播，主要描述溫暖親情和鄰里街坊小市民的故事，不只在當地受歡迎也席捲亞洲，如今這部經典戲要被翻拍成大陸版，拍攝備案都申請好了還有詳細日期，女主角也在6日被爆出是長相精緻的26歲女演員。

▲《請回答1988》是韓劇迷們心中的經典之一。（圖／翻攝自《請回答1988》官網）

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陸版《請回答1988》預計在這個月開始拍攝，總共有45集外，翻拍版的劇名也將定為《相約九八》。相關工作人員在微信朋友圈爆料楊紫就是這次的女主角後引起熱烈討論，大多數人認為她長得太過精緻，並不適合「德善」這個角色，另外也有網友在豆瓣小組論壇問這樣的話會希望男主角是由誰來演？

▲陸版《請回答1988》的電視劇拍攝製作備案公示表。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日速報微博）

▲楊紫被爆是陸版《請回答1988》的女主角。（圖／翻攝自楊紫微博）

大陸網友們熱烈提名白敬亭、劉昊然、吳磊等人，但韓劇版的忠實支持者認為這部片已是經典，不可能翻拍得更精彩，就連要一樣好看都有困難。在一陣熱烈討論中，有網友指出「提醒一句，如果如果如果啊，女主（角）真的是楊紫的話，就不要瞎提名自己喜歡的男演員，這不是害人嗎？」結果這則發言卻成了最多人按讚的答案。

▲網友討論。（圖／翻攝自豆瓣小組論壇）