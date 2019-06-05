男星切割「相愛6年妻子」認愛　隔8月爆情變…又搭上巨乳正妹！

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）靠著《變形金剛》系列電影走紅，他去年9月被拍到與「暮光男」羅伯派汀森（Robert Pattinson）的前女友FKA Twigs外出約會，傳出新戀情，隔天他隨即出面認了已經與結婚2年的太太正協議離婚。隨後就與FKA Twigs愛得火熱，不料時隔8個月，兩人就被爆出情變，而西亞李畢福還被拍到與一名長黑髮女子出雙入對，單獨約會。

▲西亞李畢福宣布離婚後與FKA Twigs交往。（圖／達志影像、翻攝自《新浪娛樂》微博）

西亞李畢福去年9月被爆出新戀情隔天，隨即透過發言人發出聲明，稱與相愛6年的妻子米亞高絲（Mia Goth）已經協議離婚，火速切割，在宣布離婚的同一天，他一如往常與FKA Twigs出雙入對，兩人還一起跑步，隨後也多次被拍到從對方寓所走出，越愛越閃。

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▲西亞李畢福與前妻相愛6年，不料結婚僅2年就宣布離婚。（圖／達志影像）

不料，日前西亞李畢福的身邊出現了新的女伴，被拍到與一位巨乳黑髮神秘女子單獨用餐，兩人還一起去參加肯伊威斯特（Kanye West）在加州住家所舉辦的彌撒活動。據外媒《E！News》報導，西亞李畢福與FKA Twigs的感情出現了問題，兩人目前處於「冷靜期」，消息人士透露：「FKA Twigs專注於她的巡迴演唱會，把所有的心思都放在了上面，與西亞李畢福聚少離多，他們已經有好幾個月沒見面了。」

▲西亞李畢福與FKA Twigs被爆出情變。（圖／CFP）

西亞李畢福與前妻米亞高絲交往4年多，兩人在2016年10月於拉斯維加斯完婚，兩人當時的婚禮僅花費了美金700元（約台幣2.1萬元），婚禮簡單卻歡樂溫馨，當時他還在婚禮上承諾女方：「你要我做什麼，我就做什麼。」沒想到最後兩人的婚姻僅維繫了兩年，便以離婚告終。

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