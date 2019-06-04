緋聞情人女神卡卡恢單2月　布萊德利庫柏爆「與女友4年情變！」

記者傅家妤／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）合作《一個巨星的誕生》深受歡迎，兩人在片中迸發出的火花也感染了大批觀眾，甚至還因此傳出緋聞，而女神卡卡在2個月前無預警與的經紀人男友克里斯汀卡瑞諾（Christian Carino）分手，沒想到近日布萊德利庫柏也被爆出情變，與交往4年多的女友感情亮紅燈。

▲布萊德利庫柏與女友伊莉娜沙伊克爆出情變。（圖／達志影像／美聯社）

布萊德利庫柏與俄羅斯超模女友伊蓮娜（Irina Shayk）2015年開始交往，2017年迎來了女兒Lea，雖曾多次爆出感情出問題，不過兩人過去經常近幾個月來，仍多次合體出席時尚活動、頒獎典禮等，以行動打破傳聞，不料近日又再次爆出情變消息。

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根據外媒《Page Six》報導，兩人的感情早已出現問題，知情人士透露，兩人為了女兒一直努力嘗試修補關係，「不過效果並沒有太好，他們兩個沒有一個人是開心的，他們的關係早已危在旦夕。」甚至還有消息指出，伊蓮娜不想為了家庭，放棄最愛的社交生活，也是兩人爭吵的導火線之一。

▲女神卡卡、布萊德利庫柏在台上的曖昧互動太有戀愛氛圍，被瘋傳2人假戲真做。（圖／CFP）

事實上，先前女神卡卡在奧斯卡3天前與未婚夫克里斯汀卡瑞諾分手，隨後在奧斯卡頒獎典禮上與布萊德利庫柏合作，臉貼臉深情對唱《Shallow》太有戀愛氛圍，而被瘋傳2人肯定是在談戀愛，當時就有報導稱，伊蓮娜早已非常不滿，甚至氣得快抓狂了，不過女神卡卡隨後也隨即出面否認，稱與布萊德利庫柏完全沒有任何曖昧之情，台上的互動只是一場表演。

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