同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了

記者傅家妤／綜合報導

知名作家瓊瑤丈夫平鑫濤逝世，享耆壽91歲，她也在臉書上發文證實此消息，尊重對方的遺願，「不要發訃文，不要公祭，不要任何追悼儀式，不要收奠儀，不要做七，在最短時間內火化，並用灑葬或樹葬。」簡單完成後事。其實早在2年前，瓊瑤也曾因丈夫插鼻胃管的事件，與平鑫濤的子女意見相左，雙方頻頻隔空喊話，鬧出不少風波。

▲瓊瑤丈夫平鑫濤逝世，享耆壽91歲。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤2017年公開丈夫平鑫濤臥病消息，在公開之際對方已經患上失智症並且住院400天，不過她依舊記得對方的意願，希望可以走得有尊嚴，在病危之際不要動用任何醫療器具、管子來維繫生命，因此她堅持要遵照對方的話來做。但是平鑫濤的子女卻堅持要為爸爸插上鼻胃管，認為爸爸並沒有「病危」，只是「失智」，所以堅持讓平鑫濤繼續接受治療，雙方無法達成共識，但最後瓊瑤還是妥協了，把丈夫交於平家人，但她深覺自己背叛摯愛，甚至曾動念尋死。

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同年8月，瓊瑤在出版新書《雪花飄落之前》曾在記者會上談及丈夫的病，稱自己第一次與對方聊到死亡時，她曾提議兩人可以訂一個時間，相約去死。老公平鑫濤大她11歲，瓊瑤說，婚後幾乎把生命奉獻給他，以他的快樂為快樂。





▲瓊瑤遵照丈夫的意願，為對方辦後事。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

曾和丈夫聊過生死話題，因為不敢想像他先離去的日子，於是提議訂一個時間，瓊瑤：「如果我們覺得活夠了，就到一個我們去過的地方，山明水秀的地方，自行安樂死好嗎？」當時平行濤答應了，不過時間到來，他卻忘了，還笑回：「我只是呼攏妳，生命的本質，就是自然而生，自然而死。」兩人達成共識，只求尊嚴地死亡，不要死不得。」人達成共識，只求尊嚴地死亡，不要死不得。

▲瓊瑤稱自己已經放下。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

如今丈夫去世，雖然難過，但瓊瑤依舊保持正能量，4日她在臉書上發文訴說心聲：「鑫濤，你解脫了！我，也放下了。從今以後，我要活得快樂，幫你把過去三年多的痛苦一起活回來。」稱對方會永遠活在自己的記憶中。