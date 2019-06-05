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被男友嘲諷床上如死魚　詹宛儒找直播主「情慾練習」

記者林奕如／台北報導

情境式性愛喜劇《同居吧！MC女孩》將於深夜11點59分播映。今釋出預告，四位新生代演員詹宛儒、李聿安、周維鈺、常心屏突破尺度演出。眾演員在片中大玩自慰教學、挑逗把玩跳蛋等，橋段引起網路熱烈討論。

▲《同居吧MC女孩》左起周維鈺、詹宛儒、李聿安、常心屏。李聿安（左）教詹宛儒脫離死魚的方法，（圖／瀚草影視提供）

▲李聿安（左）飾演肉慾直播主，教詹宛儒脫離死魚的方法，（圖／瀚草影視提供）

詹宛儒飾演性冷感的學霸，角色被男友嘲諷床上如死魚，於是大膽向肉慾直播主李聿安求教「脫離死魚的方法」，詹宛儒以各種啼笑皆非的方式探索下面，甚至嬌嗔傻問：「是用兩根手指頭嗎？」飾演百人斬慾女李聿安受不了，要求親自下海陪玩，更教導詹宛儒：「與其痛苦戀愛，不如舒服做愛」的慾海心經。

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▲《同居吧MC女孩》左起周維鈺、詹宛儒、李聿安、常心屏。詹宛儒大膽嘗試跳蛋（圖／瀚草影視提供）

▲詹宛儒劇中大膽嘗試跳蛋，（圖／瀚草影視提供）

李聿安大膽演出，片中挑戰「角色扮演」戲碼，穿上情趣內衣變身小野豹，與羊頭面具猛男激烈床戰，舌舔、抓胸樣樣來。她受訪時也不害臊：「女上男下的姿勢，很狂野的甩頭、鞭打，把自己當成女王，是表演的一大突破。」

▲《同居吧MC女孩》左起周維鈺、詹宛儒、李聿安、常心屏。（圖／瀚草影視提供）

▲《同居吧MC女孩》左起周維鈺、詹宛儒、李聿安、常心屏。（圖／瀚草影視提供）

面對情慾戲的詹宛儒反省說道：「討論男生打手槍很正常，卻覺得女生自慰、放跳蛋是不恰當的，對於女性性愛的話題總是會被放大。」四位女孩尺度大開的同居趣事，傳達面對性愛應該更加自在的價值觀念。瀚草影視、黑帽影業共同出品，順應著現代短視頻當道，採用了10分鐘網路短劇的模式。

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同居吧！MC女孩, 詹宛儒, 李聿安, 周維鈺, 常心屏

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