賀一航最後一次錄影...身體不適住院　中視：探病他說是身體發炎

記者林彥君／台北報導

賀一航因大腸癌病逝，享壽64歲。賀一航在今年2月加入中視《我愛冰冰Show》和白冰冰和沈玉琳聯手主持。中視表示上月9日賀一航突然身體不適，23日住院，中視同仁在5月24日前往醫院探視，當時賀一航言談自若，只說身體發炎需進一步觀察，今（3日）得知病逝消息相當不捨。

賀一航最後一次進棚錄影是5月9日，中視表示，上周有兩次進棚錄影，因賀一航都請假，製作單位詢問狀況，當時經紀人未回覆，所以透過媒體才得知消息，未來也會協助後續事宜。

▲賀一航最後一次錄影 。（圖／中視提供）

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中視聲明：

中視《我愛冰冰Show》節目主持人賀一航先生，5／9進棚錄影後忽然感覺身體不適，5／23製作單位收到經紀人訊息表示要住院檢查，隔日5／24中視總經理胡雪珠與節目部同仁立即前往醫院探視，首席顧問林柏川也特地送花致意，當時賀大哥都還言談自若，只說身體發炎需進一步觀察。上週製作單位兩次進棚，而賀大哥則都請假，後續製作單位持續關心瞭解狀況，但經紀人均未回覆，製作單位也是到今晚才從媒體得知賀大哥已病逝，對此中視深表不捨及惋惜，也將會全力協助辦理後續事宜。

▲賀一航最後一次錄影 。（圖／中視提供）