獨／「這群人」展瑞遭酸「你很噁心」憂鬱　獨自坐海邊大哭：我好累

記者林彥君／台北報導



「這群人」展榮展瑞時常在社群平台上分享生活，活潑自然的互動，累積一票忠實粉絲。展榮和展瑞每天幾乎會把粉絲分享的心情留言讀完，展瑞突然語氣一沉，透露曾有網友直呼他的全名批評：「許展瑞你真的很噁心，看你們的影片，我最不想看到你。」讓他非常難過。

▲展榮和展瑞常在社群上分享心情。（圖／翻攝自展榮IG）

展瑞對自己要求很高，透露前陣子出現憂鬱症狀，就醫諮詢，「這群人」的團員陪伴他，也積極找他參與社交活動，「團員找我玩桌遊、狼人殺，我都拒絕，因為我覺得我的人生就是要創作，把自己逼很緊。」

請繼續往下閱讀...

▲展榮和展瑞間活潑的互動，擁有一票粉絲。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

展瑞提到日前到西班牙，接到家人來電說奶奶在醫院，需要高額醫療費，加上想到媽媽近期思緒負面，他擔心又備感壓力，於是一個人坐在海邊哭。展瑞滑手機想聽自己的新歌《乾脆放手》紓壓，沒想到歌單下的留言讓他情緒潰堤，「好死不死我一滑手機，就看到最負面的留言，『這兩兄弟唱歌真難聽』，當下覺得自己好辛苦、好累。」

▲展瑞日前到西班牙旅遊。（圖／翻攝自展瑞IG）

展瑞當時為釋放情緒，開了直播和粉絲訴說心情，當時線上有300人看他哭。粉絲頻頻留言安慰他，他邊看留言，眼淚也乾了，「粉絲是我紓壓的管道，他們和我分享自己的遭遇，最後反變成我在安慰粉絲。」情緒宣洩後，展瑞也刪除直播影片。

▲展榮展瑞每天細讀粉絲留言。（圖／翻攝自展瑞IG）

展榮對於負面批評看得很開，他會安慰展瑞，網友只是想發洩，要他看完留言，盡量不讓自己往心裡去。展榮說以前會被負面的訊息影響，選擇逃避，後來強迫自己看留言，以不帶情緒的方式讀文字，「看完之後我會覺得，好，講我沒關係，我還是會做我覺得對的事情。」

