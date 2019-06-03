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馮提莫「暴瘦到38.7kg」首曝童年陰影！　肉嚼2口就吐出來

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人馮提莫長相甜美又擁有好歌喉，從直播主發跡到現在正式推出歌曲也廣受歡迎，其實她並不是從小美到大，小學的時候身材比較豐腴，再加上當時對「可愛」這個形容詞留下心中陰影，以直播主現身的時候又被說可愛時，就採取了相當不健康的節食法。

▲馮提莫小時候胖胖的，總被歸類成「沒才華的人」。（圖／翻攝自馮提莫微博）

▲馮提莫小時候胖胖的，總被歸類成「沒才華的人」。（圖／翻攝自馮提莫微博）

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馮提莫日前接受大陸雜誌《VOGOEME》採訪，談到青春期聽到最多次的形容詞就是「可愛」，從小就胖胖的她內心有著「可愛」和「好看」的差異，雖然總是被老師說可愛但其實是被定義成「沒才華的人」，這也造成了她的心理壓力和陰影。

每次前往觀看表演，馮提莫都會想像自己站在台上、回家路上小小聲唱出來，雖然一個人這樣唱歌很幸福，但她渴望著有更多人能夠聽見，因此開始當一名直播主，只是從小對「可愛」的陰影讓她再次看見觀眾評語都是「可愛」時又產生了焦慮。

馮提莫看著鏡子都會想著還不夠完美，長相和身材都不夠精緻，因此開始瘋狂節食，只吃水煮菜連肉都不吃，如果要解嘴饞品嚐肉味也只是咬一咬就吐出來，過激的減重法導致得了胃病，直接從大陸算法120斤（約台灣算法60公斤）瘦到77.4斤（約38.7公斤）。

▲馮提莫小時候胖胖的，總被歸類成「沒才華的人」。（圖／翻攝自馮提莫微博）

▲馮提莫以過激的方式減肥導致生病。（圖／翻攝自馮提莫微博）

面對不停被說整形、綠茶婊、虛偽等負評，其實馮提莫心中都會有些在意，只要一被稱讚好看就會強烈解釋「大家更多應該是被我的實力吸引，而不是顏值」，即使她認為網紅臉是個稱讚，但還是在聽見類似評語的時候沒辦法露出燦爛笑容，整個訪問都在迴避相關問題，希望能專注在作品和實力上。

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