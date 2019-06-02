小S「躺著被化妝」睡死嘴大開　鏡頭拉近..畫面超母湯網笑炸！

記者李玟儀／綜合報導

大S、小S、阿雅和范曉萱4姐妹近期參與大陸綜藝節目《我們是真正的姊妹》，節目中姊妹們為了滿足大S拍時尚照的夢想，起了個大早出門前往梳化，睡眠不足的小S在化妝時竟然直接躺著，雖然舒服但畫面看起來有點驚悚。

▲▼大S拉肚子，阿雅建議「按虎口」。（圖／翻攝自WeTV）



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4姊妹一大早出門前往梳化地點，一路上雖然睡眠不足，但姊妹們話匣子一打開就停不下來，大S先說自己一早起床就開始拉肚子，一旁的阿雅關心地說：「等一下幫妳按一下虎口。」

後座的小S一聽立刻吐槽，「所以不管怎麼樣，都是按虎口是不是？」戲稱如果有腳臭、有鼻頭粉刺、想要雙眼皮也要按虎口，范曉萱聽一聽笑出來：「妳以為這是多功能鍵嗎？」小S又虧阿雅：「因為每次我無論什麼事發生，阿雅都說『幫妳按一下虎口』。」

▲▼小S化妝化到睡著還踢倒化妝台。（圖／翻攝自WeTV）



好不容易終於到了目的地，4人開始化妝，此時小S抵擋不住睡意，不顧化妝師仍在上妝，仰頭睡到嘴巴開開毫無形象可言，不只一邊流口水甚至踢倒化妝台，為了不再碰撞到任何東西，她決定換個地方「躺著化」。

▲▼小S躺著被化妝，結果被網友嘲笑。（圖／翻攝自WeTV）

但畫面實在太詭異，小S躺在紅色的中式長椅上，身上蓋著外套，嘴巴睡到大開，化妝師站著認真替她上妝、撲粉，敏銳的網友笑稱像要家屬答禮：「想起了往生者那個哏，笑死我了，真的毫無偶像包袱。」但也有網友超羨慕，「本人近期夢想，像小S一樣躺著睡覺的時候，有人給我化妝。」