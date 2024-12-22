直擊／張惠妹超猛「直接在大巨蛋搭熱氣球開唱」　震撼畫面曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今晚第二場台北大巨蛋演唱會即將進入尾聲，今晚演唱會最大亮點莫過於唱到〈我要飛〉、〈渴了〉時，阿妹登上一座心形熱氣球環場，與看台區歌迷近距離打招呼，讓粉絲嗨到不行；而這台熱氣球造價350萬元，每場演出充氣費用80萬，五場共750萬元，但這台熱氣球演出只出現6分鐘，不計成本就是為了讓演唱會更精彩。

▲▼張惠妹在大巨蛋登上5層樓高的巨大心形熱氣球環場，讓全場歌迷嗨爆。（圖／聲動娛樂提供）

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不過昨天阿妹被歌迷拍到在5層樓高的熱氣球上還瘋狂熱舞，紛紛替她捏了一把冷汗，對此阿妹說：：「我已經開心到忘了害怕！」表示只有氣球持續升空時，心裡有想一秒：「還在升？」她看到氣球升空時，觀眾表情是嚇呆的，更是差點笑場。

而她今晚再度登上這座熱氣球，依然是沒在怕，在熱氣球上嗨到熱舞，讓全場歌迷也為之瘋狂，她也大喊：「這裡看太清楚了，我就一直在這就好了啊！」

▲張惠妹今晚在台北大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

此外，這次演唱會放置在每個座位上的「ASMR Maxxx」大禮包也超級轟動，裡頭有專屬彩帶、手燈、扇子和場刊，是阿妹為每位來觀賞粉絲準備的紀念品，其中場刊五場封面都不同，經紀人陳鎮川被問到造價，笑說1份成本100元出頭，訂製20萬袋，就花了2千多萬，而昨第一場禮包報失民眾只有12位，散場時也幾乎沒有看到垃圾，可見歌迷素質之高，讓阿妹聽聞也相當開心。