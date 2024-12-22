黃小柔：演藝圈真的不好混！　「揭耍心機內幕」勸兒子三思

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔婚後生下2子1女，最近監製直屏劇《網紅崛起》的她，今（22）日在IG曬出一段帶兒子到劇組體驗的影片，並分享關於在演藝圈為了搶好機會，有些人會使出招（心）數（機），同時也有感而發表示：「演藝圈真的不好混。」

▲黃小柔最近監製直屏劇《網紅崛起》。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

當被問到為何讓兒子參與劇組工作時，黃小柔表示：「因為他說他想要進演藝圈。」然而，在目睹媽媽拍攝一整天的過程後，兒子坦言感受到巨大的壓力。為此，黃小柔也藉此機會勸誡兒子：「演藝圈真的不是像你想的，回去就可以討論你到底適不適合。」拍攝過程中，兒子也注意到媽媽在工作時顯得嚴厲，對此黃小柔不諱言地說：「還是要正經啦，因為在最短的時間要拍出最厲害的鏡頭。」兒子則笑說希望媽媽不要這麼兇。

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▲黃小柔。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔進一步分享早期演戲的環境：「以前戲劇的環境，都是直接開麥克風就罵『你現在是怎麼樣，把我們當白痴是不是？』」她坦言，當時的競爭激烈，每個人都在搶機會，「會用不同的招（心）數（機）。」在經由一番了解後，兒子坦言對進入演藝圈的興趣有所減退，黃小柔則語重心長地說：「養得活你自己就好了，你一定要照著你喜歡的生活。」希望兒子明白追求夢想的同時，也要認清現實，找到適合自己的路。