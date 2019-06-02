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黃明志反串嗆台「精神有問題」　合唱大支開嘲諷..網看詞笑了！

記者盧薇淩／台北報導

大馬創作鬼才黃明志又有新爆炸性歌曲！他1日推出新歌《鬼島》，找來台語饒舌校長大支合作，歌詞傳遞台灣民主價值的可貴，其中寫到在台灣有自由的媒體及網路環境，可以大膽地批評島上的領袖也不會被逮補，可以投票選出領袖、再用投票替換不勝任的領袖，甚至同性戀可以合法結婚，他用一連串「反串」的歌詞，認同對於台灣民主價值的認同。

▲▼ 黃明志、大支《鬼島》 。（圖／翻攝YOUTUBE

▲黃明志、大支合作《鬼島》 。（圖／翻攝YOUTUBE）

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黃明志在大馬多次因反抗政府被捕，他在《鬼島》歌詞描述台灣這塊「鬼島」，「每個週末都有抗議遊行／那叫沒紀律／網路上言論都沒監控／根本精神有問題／同性戀都能結婚／變性人都能出專輯／滿口髒話的非法持槍的都可以變明星。」

看似批評台灣的奇特亂象，實則句句「反串」（意即刻意講反話諷刺），表達欣賞台灣民主自由的可貴，「鬼島上沒有任何對宗教信仰的限制，也沒有任何歧視弱勢族群的制度，更沒有任何言論和思想上的打壓。」包含言論自由、書籍出版在台灣都不會有問題，「這種喪盡天良的制度，竟被鬼島上的人以『人權和自由』拿來包裝，真的是無藥可救。」

▲▼ 黃明志、大支《鬼島》 。（圖／翻攝YOUTUBE

▲歌曲歌詞中「反串」台灣的民主自由價值。（圖／翻攝YOUTUBE）

另外，此次入圍金曲獎台語歌王獎項的大支，在歌曲中以招牌台語饒舌陳述，當唱到「有蹛一堆鬼，專門賣某作大舅，吃碗內、看碗外，真正是飼貓鼠、咬布袋」時，MV還放著黃安的畫面，令網友看了會心一笑說：「秒懂！」而這首充滿議題性的歌曲，MV才剛上線不到24小時，點閱率就已突破35萬，引起大批網友討論，許多粉絲也說：「因為了解台灣 ，歌詞有著濃濃的諷刺，看得出來兩位都很愛台灣！」、「用台灣人最熟悉的旋律《那魯灣》來串起整首歌曲」、「這裡是鬼島，但是我驕傲。」

▲▼ 黃明志、大支《鬼島》 。（圖／翻攝YOUTUBE

▲《鬼島》MV加入入黃安畫面 。（圖／翻攝YOUTUBE）

對於創作這首歌曲，黃明志2日向《ETtoday星光雲》表示，一直以來都會有很多創作人來找他合作，和大支合作這首歌的時候沒有想太多，這首歌MV的難度在於，蒐集很多在鬼島上發生「鬼裡鬼氣」的畫面，辛苦後製人員不眠不休被他虐待、完成這隻鬼片。他更說：「我在學生時期就在台灣讀書，變成歌手出道之後也是在這裡獲得很大的共鳴，台灣就好像我的『奶媽』一樣，豐富的奶水讓我長大，發表音樂只是想讓大家更有共鳴，希望大家能聚焦音樂本身。」

▲▼ 黃明志、大支《鬼島》 。（圖／翻攝YOUTUBE

▲黃明志感謝台灣，認為台灣就像自己「奶媽」一樣 。（圖／翻攝YOUTUBE）

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