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歌迷KTV上班狂插播！客人以為故障　卓義峯感動點閱破2千萬

記者盧薇淩／台北報導

歌手卓義峯睽違10年推出第二張專輯《聽者》，新歌《再見煙火》9月推出後，MV點閱率29日突破2千萬點閱，創出好佳績。卓義峯得知喜訊後說，「其實之前200萬的時候，就已經覺得很多了，沒有想到會到2000萬，滿驚訝也滿開心。」也透露有歌迷在KTV上班，常默默替他插播《再見煙火》這首歌，讓他很感謝。

▲▼卓義峰再見煙火點閱破兩千萬。（圖／豐華提供）

卓義峰《再見煙火》點閱破兩千萬。（圖／豐華提供）

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卓義峯透露，有個歌迷在某間KTV上班，有天跟他說，每天上班瘋狂在包廂插播《再見煙火》，平均一天可以幫忙點播30次，插播次數多到，有次客人打服務鈴電話反應，以為點播系統故障，他還回覆「是公司有在KTV下廣告」，該歌迷的支持讓卓義峯相當感動也感謝。

MV點閱率突破2千萬，卓義峯說：「還是感謝身邊幫忙我的人，自己的力量不大，身邊一直有很多幫忙的人，讓我能一路走到現在。」在網路上也聽到不少人翻唱版本，「滿多感覺都唱得小清新，是滿開心自己有歌，可以讓那麽多人喜歡唱。」問起近況，他也說《愛情白皮書》的插曲《影子二缺一》上線了，話鋒一轉還笑說，「乾兒子今天出生！！！！！」原來是好友咖啡糖賢齡今天生下一子，興奮獻上祝福。

▲▼卓義峯再見煙火點閱破2千萬 。（圖／翻攝IG）

▲▼卓義峰感謝歌迷支持。（圖／豐華提供、翻攝IG）

▲▼卓義峰再見煙火點閱破兩千萬。（圖／豐華提供）

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