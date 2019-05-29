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全球最驚悚鬼屋「進去得簽生死狀」　丫頭興奮分享：頭埋水裡，快死再拉起來

記者張筱涵／綜合報導

藝人丫頭在演藝圈闖出一番成績，副業也做得有聲有色，有空的時候就會和男友或三五好友去旅遊，日前登上《麻辣天后傳》分享開遊艇去觀賞航空母艦的經驗外，也談到了想去挑戰在聖地牙哥的「全球最驚悚的鬼屋」。

丫頭和男朋友王惟立（William）去年到美國聖地牙哥旅遊，一起體驗自己開遊艇的經驗，茫然聽著一連串的講解時突然聽見「Let's Go」，還在驚慌自己都沒聽懂的時候就硬著頭皮上船，因為不熟悉遊艇應該要跟著浪開結果一直交叉就整個人狂飛起來，嚇到邊哭邊開，只是出海後可以看見航空母艦本尊，連連讚嘆真的就跟電影一樣。

▲丫頭介紹全世界最可怕的鬼屋。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲丫頭開遊艇去看航空母艦。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

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另外，丫頭原本還要去挑戰「全球公認最驚悚的鬼屋」，興奮地和來賓和主持人分享：「會把你綁起來矇眼，一直灑血啊，把你頭埋在水裡讓你差點快死掉再把你拉起來。」連李懿和大根都有聽過這個鬼屋直說進去前要先簽生死狀切結書：「會有點不人道，像電影一樣玩你。」只是很可惜的是雖然不用錢但要事先預約，她不清楚這個規定就沒去成了。

▲丫頭介紹全世界最可怕的鬼屋。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲丫頭介紹全世界最驚悚的鬼屋。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

事實上，這個鬼屋就是美國聖地牙哥名為「McKamey Manor」的恐怖莊園，裡面全部都是恐怖電影的劇情，體驗者會遭受到各式各樣、長達4到8小時的酷刑，包括被潑假血、綑綁、逼吃臭掉的雞蛋、用鎖鏈囚禁，還可能被跟蛇和蜘蛛關在一起，開幕到現在還沒有人闖關成功！就連軍人和壯漢等都會在鬼屋裡，嚇得流下男兒眼淚。

▼ㄚ頭體驗遊艇邊開邊哭　還想挑戰全世界最可怕鬼屋。（影片／取自麻辣天后傳YouTube，如遭刪除請見諒）

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麻辣天后傳, 丫頭, 全球最恐怖鬼屋

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