完全不知道故事就接下電影！資深影后「這頂」有玄機

記者林映妤／台北報導

茱蒂丹契（Judi Dench）在真人實事改編的《紅色密令》飾演被控洩漏原子彈機密給敵國俄羅斯長達40年之久的「史上最資深女間諜」，令人訝異的是，茱蒂丹契當初在完全不知道故事的情況下，就答應接演這個角色！

原來是因為導演崔佛農恩（Trevor Nunn），不但是劇場界公認的「莎劇權威」，更是茱蒂丹契合作多年的劇場界戰友，茱蒂直言：「起初我根本不清楚故事內容，完全是因為崔佛才接演！」導演更認為，光是茱蒂的「存在」就能讓作品更有深度：「茱蒂單單只需要站在鏡頭前面，就能讓劇情層次更加豐富！」

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▲《紅色密令》茱蒂丹契沒看劇本就決定接演。（圖／采昌提供）

此外，曾在《莎翁情史》和茱蒂丹契合作過的金獎製片大衛帕菲特（David Parfitt），也興高采烈地表示：「我們有精彩故事與優秀劇本，只要找茱蒂來就能把它演活！」編劇琳賽沙皮羅（Lindsay Shapero）也激動透露：「每次她一念台詞，就讓我激動萬分，像她這樣重量級的演員，能讓編劇筆下的台詞聽起來更有份量！」



其實茱蒂丹契在讀完《紅色密令》劇本後，就深深被這位傳奇女性所吸引，「她是一個平凡的女人，住在不起眼的房子裡，卻在年近八旬時遭到『叛國罪』指控。她這一輩子都深藏不露，信奉自己所做的事，並堅守秘密。」她進一步表示：「『廣島事件』讓她確定自己必須成為叛國的間諜，而我很能理解她的想法。」

▲▼茱蒂丹契的假髮有玄機。（圖／采昌提供）





另一件趣事是妝髮設計師莎莉傑伊（Sallie Jaye）透露，初次和茱蒂丹契合作，讓她感到既榮幸又興奮：「她人超好，而且非常專業，是位幽默又好相處的人！她一進化妝間，就能立刻叫出每個人的名字，她真的好特別！」

莎莉為了讓茱蒂的外表看起來更無害且平易近人，特地為她戴上「婆婆假髮」，試圖掩蓋她強大的氣場，「因為她本身的小精靈短髮實在太時髦，而她扮演的角色需要看起來是個忠厚老實、家住郊區的親切老婆婆，所以我為她戴上假髮，想讓她有個傳統的老婆婆扮相。」《紅色密令》5月31日上映。