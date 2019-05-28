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從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情

記者李欣容／台北報導

童星喬喬（于卉喬）的母親「喬媽」在本月11日因肺腺癌過世，喬爸帶著喬喬出席告別式，事後喬喬氣憤說，是看了報導才知道媽媽離開消息，對於向媒體爆料的喬媽親友，以及散佈消息的媒體感到不解，在諮商時吐露自己埋藏已久的心情。

▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲喬喬一直有接受諮商。（圖／資料照，記者張一中攝）

喬喬因演出電視劇《我們與惡的距離》受到關注，近來她真實人生中也面臨到「與惡」的距離，喬喬經紀人向《ETtoday》表示，「我們想好好解釋這件事情，就像喬跟諮商師說的，是從同學、老師那邊聽到，覺得生氣、驚訝又莫名其妙。」

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經紀人說，當初得知喬媽過世消息，是因為喬喬在學校的時候，同學使用手機時看到新聞，轉述給喬喬聽，「老師看到了，才打電話叫我們去學校，我們才知道的。」

▲▼ 喬喬手寫信 。（圖／首符娛樂有限公司提供）

▲喬喬今曝光給媽媽的手寫信。（圖／首符娛樂有限公司提供）

有報導指出，喬媽過世當天喬喬跟喬爸還很開心出席活動，但在喬喬的認知中，如果她早就知道媽媽過世，她根本也不會去活動。

自喬媽過世新聞出現以來，網路上有不少聲音直指喬爸不懂保護小孩，喬爸今（28日）首發聲明，更將喬喬與諮商師對話音檔播出，為的就是要拿出證據，不希望再接受抹黑，對此經紀人也說，「喬喬是小孩沒錯，但她其實已經懂很多事了，對於媽媽的離開，她心中是很難過的。」

▲▼喬喬（于卉喬）出席公益活動。（圖／記者張一中攝）

▲喬喬日前出席公益活動。（圖／資料照，記者張一中攝）

至於事發後喬喬還出席了一場公益活動，也有人指罵喬爸為何讓孩子獨自面對，經紀人無奈，「那本來就不是親子活動…去的話不是更不好意思嗎，就模糊了公益活動焦點，以前喬爸陪她，是因為以前沒經紀人，現在有了就是由我來負責。」

在去之前，他也有先跟喬喬說明，可能會有很多媒體到場，是在喬喬理解且同意的情況下出席活動的。

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喬喬, 于卉喬, 喬爸, 喬媽

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