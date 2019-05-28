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吳亦凡深夜送餐給清潔工　暖舉曝光…她洩真相「只是演戲」

記者傅家妤／綜合報導

男星吳亦凡（Kris）退出退出韓團「EXO」後，回到家鄉大陸發展，近來發表新單曲《大碗寬麵》也引起了不少關注，他日前被捕捉到在上海街頭，為清潔工派送食物，畫面曝光後，卻被網友質疑是在「作秀」，對此一名導演跳出幫忙解釋，稱當時他的確是在「拍攝MV」，無奈遭到偷拍，導致MV內容外流。

▲吳亦凡。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡暖舉曝光卻被質疑是在「作秀」。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

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近日有網友在網路上曝光多張吳亦凡深夜送餐給清潔工的畫面，只見他身穿黑衣黑褲、戴著鴨舌帽及口罩，打扮十分低調，不過他手上拿著一袋食物，在路上見到清潔工就一一派送，非常暖心。不過隨後卻有媒體跳出爆料，在吳亦凡派送飯菜時，身邊一直有攝影師在跟拍，隨後還有工作人員要求清潔工簽名，被質疑是在「作秀」。

▲吳亦凡。（圖／翻攝自微博／《百度新聞》）

▲吳亦凡。（圖／翻攝自微博／《百度新聞》）

▲吳亦凡低調送餐給清潔工畫面曝光。（圖／翻攝自微博／《百度新聞》）

對此，吳亦凡並未做出回應。但導演李璇隨即跳出幫忙澄清，稱當時吳亦凡的確是正在拍攝MV，而工作人員要求清潔工簽名，是因為要向拍攝者取得授權，「拍攝的劇情被提前曝光，我已經哭穿地板，希望大家別誤解了，也懇請各位老闆不要繼續曝光相關內容，感謝。」

▲吳亦凡。（圖／翻攝自微博／《百度新聞》）

▲導演跳出幫忙澄清。（圖／翻攝自微博／李璇）

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